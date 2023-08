Stage in Procura per la polizia locale: consegnati i primi attestati La Polizia locale di Modena ha iniziato un percorso formativo per ampliare le conoscenze e le competenze dei propri operatori di Polizia giudiziaria, supportando al tempo stesso gli uffici della Procura della Repubblica. 80 giornate di stage per migliorare le attività di Polizia giudiziaria.