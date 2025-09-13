Stalker a processo continua a perseguitare l’ex

Non ha mai smesso di perseguitarla, neppure dopo essere finito a processo per i medesimi reati. Quando l’ex moglie ha però iniziato a rivederlo sotto casa o, addirittura, sul luogo di lavoro ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato.

Giovedì mattina, infatti, i militari della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip su richiesta della procura nei confronti di un quarantenne italiano, indagato per atti persecutori aggravati nei confronti dell’ex moglie.

Il 40enne non sarebbe nuovo a simili condotte: infatti nei suoi confronti pende il giudizio in appello per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori ai danni sempre dell’ex moglie.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il 40enne, probabilmente non arrendendosi alla fine del rapporto con la donna, i primi giorni di settembre ha ripreso a perseguitarla con una serie di condotte persecutorie e minacciose.

Atteggiamenti preoccupanti che sarebbero stati praticamente quotidiani, condotte che avevano creato nella vittima una condizione di inquietudine e preoccupazione, nel fondato timore per la propria sicurezza.

Infatti l’indagato si sarebbe presentato ogni giorno sotto casa della donna, citofonando con insistenza nel tentativo di convincerla a raggiungerlo per poi appostarsi sotto l’abitazione e sorprendere la vittima quando usciva di casa sola o in compagnia di amici.

Gli accertamenti degli inquirenti hanno messo in luce anche come il 40enne abbia raggiunto la donna sul luogo di lavoro dopo averla seguita.

La vittima, sentendosi in pericolo e temendo per la propria sicurezza e incolumità e per quella dei figli minori ha così chiesto aiuto ai carabinieri, denunciando la ripresa delle condotte persecutorie da parte dell’ex marito nei suoi confronti.

Le indagini sono iniziate immediatamente e il giudice, ritenendo la sussistenza dei gravi indizi di reato a carico dell’uomo e delle esigenze cautelari a tutela della persona offesa, ha accolto la richiesta della procura disponendo nei confronti del 40enne i domiciliari in un’ altra regione. All’uomo è stato subito notificato il provvedimento e la misura potrebbe essere ulteriormente aggravata con la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il 40enne venisse sorpreso a violarla.

Valentina Reggiani