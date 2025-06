Stalker finisce alla sbarra

Seppur una perizia abbia confermato un deficit psichico, secondo la pubblica accusa sapeva ciò che faceva mentre perseguitava e terrorizzava la ex fidanzata. Per questo ieri il giovane è finito a processo con l’accusa di stalking. I fatti sono avvenuti tra dicembre 2023 e marzo dello scorso anno tra Pavullo e Marano sul Panaro. Vittima e parte civile nel procedimento la ex fidanzata, anch’ella giovane e che, dopo aver subito pesanti comportamenti vessatori, ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’ex compagno. Secondo le accuse il giovane avrebbe telefonato quotidianamente alla ex, arrivando anche a venti chiamate al giorno e all’invio di numerosi messaggi, sottoponendola a richieste insistenti affinchè la stessa tornasse sui propri passi, ricostruendo il rapporto. In altre occasioni, invece, l’imputato l’avrebbe contattata offrendole denaro in cambio di prestazioni sessuali. Ma non è tutto perchè, dopo il blocco del suo numero di telefono l’imputato avrebbe iniziato anche a telefonare insistentemente al centralino della comunità terapeutica dove la donna risiedeva per arrivare infine a diffondere volantini offensivi sui muri del paese di residenza, contenenti scritte denigratorie e il numero di telefono della persona offesa dal reato. L’imputato ha una storia di problemi di salute mentale: è in carico dal 2019 presso il Centro di Salute Mentale (CSM), per disabilità intellettiva lieve, disturbo misto della condotta e della sfera emozionale. Inoltre è assistito da un Amministratore di Sostegno. Anche la persona offesa ha frequentato una comunità riabilitativa.

v.r.