Stalking a 89 anni: il processo non si farà

Era stata rinviata a giudizio nel 2018: l’accusa nonostante avesse 84 anni era quella di stalking. Per lunghi mesi, secondo le accuse aveva infatti perseguitato la sua vicina di casa e titolare del ristorante “Il lido di Fanano”, sostenendo che quel cortile su cui insisteva il ristorante era di sua proprietà. Circostanza in realtà non veritiera. Ieri, a sorpresa la donna oggi 89enne è stata dichiarata non processabile: secondo il perito del tribunale l’anziana sarebbe affetta da una sorta di delirio di paranoia. La signora infatti era stata sottoposta diverse volte ad accertamenti clinici ma ogni volta le perizie avevano confermato la patologia: da qui la decisione ieri, di non ritenerla processabile. La vicina aveva più volte chiamato le forze dell’ordine, subendo continue minacce e ‘dispetti’ da parte della pensionata che, quasi quotidianamente, si presentava al ristorante convinta a mandare via la proprietaria. Nel tempo i dispetti erano divenuti più insistenti e ‘pericolosi, tanto che la vittima era arrivata a temere per la propria incolumità. A Fanano la situazione era divenuta ormai nota ma l’anziana, nonostante gli interventi delle forze dell’ordine, non aveva mai smesso di infastidire e perseguitare la donna. La 89enne però non subirà alcun processo: le sue condizioni non glielo permetterebbero. Quindi non ‘pagherà’ per i comportamenti adottati nei confronti della vittima.