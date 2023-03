Stalking, a processo mamma e figlio

Sono accusati di aver appeso per tutto il paese lenzuola bianche, ‘imbrattate’ di insulti e minacce. Non solo: avrebbero chiamato e inviato lettere alla vittima ma anche a tutti i suoi parenti. Sono stati rinviati a giudizio ieri con l’accusa di stalking e diffamazione mamma e figlio residenti a Bologna. I due, 30 e 50 anni, secondo le accuse avrebbero perseguitato per anni, dal 2018 a fine 2020, una 40enne di Castelfranco. Motivo? A quanto pare il movente è da ricercarsi nella relazione intrapresa dalla vittima con l’ex fidanzato della stalker. La 40enne, dopo varie telefonate, inizia ad avere paura e sporge denuncia. Le telefonate smettono ma alla vittima, ai parenti, ai vicini, alla scuola dei suoi figli e pure alla parrucchiera del paese vengono recapitate lettere. Nel 2020 la donna cambia posto di lavoro, si vede arrivare mazzi di fiori e cominciano ad apparire per la strada una ventina di lenzuola appese: il contenuto è sempre diffamatorio. Scattano le indagini e, nel frattempo, la vittima inizia a sospettare della ex del compagno e del figlio di quest’ultima. A quel punto la 40enne si reca con la foto degli imputati dalla fioraia, dalla quale erano stati inviati i mazzi di fiori e la commerciante riconosce il ragazzo. Ieri i due imputati si sono dichiarati estranei.