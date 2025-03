Stalking, Cati a giudizio: "Chi ha sporto denuncia lasciato solo dalle istituzioni"

"Abbiamo certezza che domani (oggi, ndr) il Ministero della Difesa non si costituirà parte civile come neppure l’Esercito. La notizia ha lasciato delusi i miei assistiti che si sentono ancora una volta soli nella loro rivendicazione di giustizia". E’ quanto dichiara l’avvocato Massimiliano Strampelli, professore di Diritto Militare alla Link Campus University di Roma nel giorno in cui, oggi, inizia il processo con giudizio immediato nei confronti del tenente colonnello dell’Esercito Giampaolo Cati, accusato di stalking nei confronti di quattro donne e sette uomini, violenza privata con abuso dei poteri e di autorità e minacce e ingiurie ai propri inferiori.

Reati di cui l’ufficiale si sarebbe ‘macchiato’ nello svolgimento del proprio lavoro all’interno del Centro ippico dell’Accademia militare, che guidava. Al momento, infatti, nel procedimento risulta la sola costituzione di parte civile delle presunte vittime, tutte rappresentate dall’avvocato Strampelli. "Non ci risultano altre costituzioni formali; vedremo domani (oggi, ndr) se qualche ente si costituirà. Ricordiamo che abbiamo chiesto noi il giudizio immediato, rinunciando all’udienza preliminare poiché attendiamo di andare davanti al giudice al fine di far valere le nostre ragioni. Il nostro assistito confida nella giustizia" dichiarano quindi gli avvocati dell’imputato, Guido Sola e Francesca Romana Pellegrini.

Oggi, nel corso dell’udienza saranno ammesse le prove e verificate le costituzioni delle parti. Dopo di che inizierà l’attività istruttoria che oggi sarà calendarizzata. Tra le contestazioni mosse a Cati, molestie continue nei confronti del personale femminile, con battute a sfondo sessuale ma non solo. Erano state proprio le vittime a denunciare le vessazioni e le umiliazioni subite e i vertici dell’Accademia Militare, tra cui il comandante Scalabrin, avevano subito raccolto le segnalazioni per poi fare partire le indagini, informando dunque delle gravi circostanze l’autorità giudiziaria.

Tutto era partito da una relazione di servizio redatta dal comandante di corpo del reparto comando dell’Accademia dopo che un sergente gli aveva rappresentato alcune criticità relative alla gestione del personale impiegato nel Centro ippico militare. Lo stesso aveva fatto presente lo stato di poca serenità ed ansia che il personale ufficiale, sottufficiale, graduato e volontario impiegato nel Centro ippico viveva a causa di eccessivi ritmi di lavoro e della condizione di stress psico fisico a cui veniva sottoposto dall’allora comandante. A quel punto erano emersi episodi ben più gravi – secondo le presunte vittime – tanto che alcuni militari avevano deciso di abbandonare l’Accademia. La difesa aveva presentato richiesta di anticipo del giudizio immediato ma la richiesta non è stata accolta. Oggi inizierà quindi il delicato processo.

Valentina Reggiani