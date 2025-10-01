Stalking, testimonianze contro Cati: "Attacchi di panico in addestramento. Lavorare era diventato un inferno"

"L’esercito non è questo. Segnalai fatti gravissimi al precedente comandante che mi rispose: ‘quello è il suo carattere’. Eppure ci sono colleghi che, solo vedendo Cati in addestramento, hanno avuto attacchi di panico". E ancora: "Ci obbligava la mattina a ripulire il selciato, mettendo i sassolini nei sacchetti del diametro di uno, due centimetri".

E’ entrato ieri nel vivo il processo con giudizio immediato nei confronti del tenente colonnello dell’esercito Giampaolo Cati, accusato di stalking nei confronti di quattro donne e sette uomini, violenza privata con abuso dei poteri e di autorità, minacce e ingiurie ai propri inferiori. Tutti reati commessi, secondo l’accusa, nell’ambito delle sue funzioni all’interno del Centro ippico dell’Accademia che, in quel momento, guidava.

Ieri hanno testimoniato due delle undici presunte vittime e parti civili nel procedimento rappresentate dall’avvocato Massimiliano Strampelli. Costituiti nel processo anche il sindacato militari, doppia difesa e Unarma. Ieri era presente in aula anche l’imputato. "Ho visto che aveva il telefono in mano – ha dichiarato in aula la prima testimone – la mia collega mi ha poi fatto presente che mi aveva scattato una foto ma lui ha negato. Ero un volontario in forma prefissata, una precaria ma non sono riuscita a portare a termine i concorsi: lì era impossibile studiare; ero sempre al lavoro e alla fine mi sono congedata. Per la situazione? Si. Sono andata dalla psicologa subito dopo. Lui era aggressivo".

La teste ha raccontato episodi di sessismo, legati a commenti inequivocabili sulle forme del suo corpo. Secondo le accuse mosse nei confronti del tenente colonnello, infatti, le donne erano state sottoposte dall’imputato a continue umiliazioni e frasi sessiste. Donne e uomini paragonati a cavalli, minacciati quotidianamente, vessati. "Quando sono arrivato, i colleghi mi hanno detto: ’Qua è un inferno’, c’era chi piangeva – ha spiegato ancora una delle presunte vittime –. Tanti hanno abbandonato il lavoro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Era diventato insistente, avendo capito che non ero d’accordo col suo modo di operare. ’Ti faccio trasferire, ti mando negli Alpini’ minacciava".

In aula anche l’avvocato del Sindacato Militari, parte civile appunto nel procedimento e un legale dell’Accademia stessa, come uditore, chiamati a valutare il danno di immagine arrecato all’istituzione dalle presunte condotte dell’imputato. "Abbiamo fiducia nella giustizia e, nel respingere ancora una volta le accuse al mittente, confidiamo di poter continuare a difenderci serenamente davanti al nostro giudice come iniziato a fare questa mattina, nella consapevolezza, che sempre è stata propria dell’ufficiale e di chi – davvero tante persone – lo stima, di non aver mai serbato comportamenti men che corretti da nessun punto di vista" affermano poi gli avvocati dell’imputato, Guido Sola e la collega Francesca Romana Pellegrini.