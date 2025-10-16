Stampa modenese in lutto. Totaro, rigore e sensibilità

Mondo del giornalismo modenese in lutto per la prematura scomparsa del collega Stefano Totaro; professionista dal 1991, avrebbe compiuto 64 anni tra un mese, il 16 novembre.

Cronista instancabile e appassionato, per trent’anni è stato una firma della Gazzetta di Modena, valido e leale ’avversario’ con cui confrontarsi quotidianamente sulle notizie della città. Acuto e ironico, veniva soprannominato simpaticamente ’Tost’, mancherà a tutti quel suo saluto ’Ciao vecio’ che metteva subito di buonumore o la sua tipica espressione: ’Freghtèn!’

"Io e Totaro siamo cresciuti insieme, compagni di scrivania in redazione. Il suo entusiasmo per la professione giornalistica nasceva da una curiosità profonda – ricorda il collega Carlo Gregori –, era affascinato dalle persone che lo circondavano, anche da quelle comuni. Per tanti anni si è occupato di cronaca perché credeva che in ognuno di noi c’è una storia che ci rende unici. Fin da quando frequentava il liceo classico aveva una passione viscerale per Bob Dylan. Le sue canzoni gli hanno aperto il cuore e la mente, indicandogli la strada da seguire e facendo di lui un buon chitarrista. Anche se Stefano non è diventato un artista, Dylan e anche Rimbaud gli hanno permesso di sviluppare il suo talento poetico. Era brillante e dotato di uno humor molto fine che esprimeva in un sano amore per tutto ciò che era modenese, mescolando lingua colta e dialetto. Se c’è una persona che ha incarnato lo spirito cittadino, è stato Stefano. A volte aveva un carattere spigoloso ma la sua grande sensibilità gli permetteva di entrare in contatto con tutti. Lo faceva in maniera diretta, sempre franca e umana. Questa è la sua eredità più bella. Per Modena è stato una figura popolare: chi non lo conosceva almeno di vista? Era un fine cronista di costume, anche se poi – per esigenze di servizio – si è dedicato a lungo alla cronaca nera e lo faceva a modo suo. Raccontava il mondo del crimine scavando nelle zone d’ombra di questa città in cerca di un lato autentico". Di Totaro, Gregori ricorda l’amore per i viaggi, soprattutto in Portogallo, suo Paese adottivo, e l’impegno nel volontariato nei Paesi del Terzo mondo: "Era stato numerose volte in Africa e in Madagascar, sia come viaggiatore e fotografo (una passione trasmessa dal padre Franco), sia come volontario nella cooperazione per conto di associazioni modenesi. L’Africa Nera lo entusiasmava e credeva nel progresso sociale attraverso l’impegno in prima persona".

Cordoglio del direttivo Asm, associazione stampa modenese: "Stefano è sempre stato una presenza costante e appassionata nel panorama giornalistico locale, capace di fondere il rigore investigativo a una sensibilità narrativa non comune. Negli ultimi anni aveva scelto un nuovo percorso professionale diventando copywriter, ma aveva mantenuto una rubrica ’Sostiene Totaro’ sulla Gazzetta.

La sua capacità di scrittura era inconfondibile, come ha dimostrato nel libro ’Giù le mani’, guida civile alla sopravvivenza urbana. "Lascia un vuoto tra i colleghi, e in una comunità che lo ha letto e stimato" scrive Asm.