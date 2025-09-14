Stampe, collage e riuso creativo ’Il Giusto tempo’ si mette in mostra

Collage, stampe xilografiche e riuso creativo: questi gli ingredienti della mostra collettiva ‘Il Giusto tempo – Il saper fare fra arte e artigianalità’ che, in occasione del Festivalfilosofia, inaugura a Modena il 19 settembre alle 19 al Laboratorio Artigianale Artemisia Opere (piazzale Torti 4°).

Saranno esposte le opere di tre artisti, Cristina Faedi (collage, in foto) che ne è anche curatrice, Insetti Xilografi (stampe), Laura Morselli (upcycling), realizzate con collage analogici, assemblage, stampe xilografiche, calcografia, pittura e riuso creativo, allo scopo di mostrare l’importanza dell’attesa per ricercare, apprendere, insegnare, superare la frustrazione dell’errore, scoprire il gesto corretto e conoscere attraverso il rapporto dialettico con i materiali.

Questo tutto sarà in mostra nella ‘bottega’, che è il luogo del saper fare, dove si manifestano le infinite possibilità nel rapporto uomo-materia e si riscopre il giusto tempo.

Non ‘tutto-e-subito’, dunque, bensì il tempo che occorre per imparare a fare qualcosa a regola d’arte, nel rispetto dei processi, della ricerca e della conoscenza dei materiali, dell’uso appropriato di tutti gli strumenti necessari.

Una paziente attesa per apprendere, insegnare, superare la frustrazione dell’errore, scoprire il gesto corretto e conoscere attraverso il rapporto dialettico con i materiali. Appuntamento dunque a venerdì prossimo.

m.s.c.