Stanco illude il Formigine. Ma alla fine esulta il Terre

FORMIGINE

TERRE DI CASTELLI

FORMIGINE: Rosa, Guerri, Maletti (83’ Guastalli), Stella, Davoli, Diallo, Paglia (45’ Mininno), Arati, Stanco, Sighinolfi (66’ Valcavi), Ferrara (45’ Napoli). A disp. Guaitoli, Jakei, Valcavi, Roncaglia, Marverti, Waddi. All. Mezzetti.

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Barbetta, Hajbi, Bruno (59’ Vezzani) Dembacaj, Palmiero, Giordano (82’ Ceccarelli), Nait Janane (72’ Masoch), Guidone (79’ Tzvetkov) Mata, Esposito (66’ Caniparoli). A disp. Venturelli, Gigli, Zironi, Ben Driss. All. Fontana.

Arbitro: Franceschi di Ferrara

Reti: 54’ Stanco, 57’ Mata, 89’ Caniparoli

Note: ammoniti Guerri e Arati

Stanco illude il Formigine, ma va al Terre in rimonta, con un gol di Caniparoli all’89’, il derby di Coppa di Eccellenza che lancia in vetta la squadra di Fontana al pari della super Vianese, che ha debuttato con un super poker sul campo dell’Arcetana. Mezzetti sceglie Stanco e Ferrara nel tandem d’attacco, con Napoli che parte dalla panchina, in casa Terre invece sono Mata ed Esposito ad agire ai lati di Guidone riferimento avanzato. Succede poco per 45’ con le squadre che faticano a trovare il ritmo giusto e le difese molto attente, le uniche occasioni al 16’ col colpo di tacco di Ferrara parato facilmente da Gibertini e al 35’ col tiro centrale di Guidone. La gara si sblocca al 45’ quando Stanco è il più lesto di tutto di testa in area piccola dopo latraversa colpiuta in mischia da Arati. Arriva subito la risposta del Terre di Castelli e al 57’ la punizione dell’ex di turno Mata (decisivo col suo arrivo nel ritorno dell’anno scorso dalla Cittadella per centrare la salvezza) infila Rosa nell’angolo basso alla sinistra. Al 65’ Guidone fallisce una palla invitante per il 2-1 mandando fuori dopo un bel contropiede. Nel finale, dopo che Fontana aveva anche messo dentro Tzvetkov togliendo un Guidone esausto, arriva però la rete da tre punti: è un bel diagonale di destro di Caniparoli (entrato al 66’ al posto di Esposito) a battere Rosa alla fine di un’azione corale degli oronero. Nel finale vano il forcing del Formigine nei 5’ di recupero, ma il 2-2 non arriva. Nel girone 3 Arcetana-Vianese 2-4, 2^ giornata Arcetana-Terre di Castelli e Vianese-Formigine (10/9 alle 20,30) e 3^ giornata Formigine-Arcetana e Terre di Castelli-Vianese (1/10 alle 20,30).