Stand gastronomici, animazioni e mostre: week-end di festa

Fine settimana speciale sabato e domenica per la comunità parrocchiale di Spilamberto, che celebra la Festa di San Luigi in Sant’Adriano. Si partirà sabato alle 18,45 con l’apertura dello stand gastronomico "Al cortile", che proporrà tigelle, gnocco fritto e patatine fritte. Dalle 19 animazioni per bambini con gioco dei fiori, gioco del dado e altri intrattenimenti ancora. Domenica si inizierà nuovamente alle 17,30 con giochi e laboratori per bambini. Alle 18,30, presentazione e inaugurazione del progetto: "Oratorio: il mondo ti aspetta". Dalle 18,30 alle 20 aperitivi, quindi apertura dello stand gastronomico. L’animazione musicale della serata sarà assicurata dal gruppo degli Elengus. Sempre domenica ci sarà "gloria" però, contestualmente, anche per la parrocchia dirimpettaia, quella di San Giovanni (Spilamberto ha infatti la particolarità di avere due parrocchie). Quest’anno infatti, grazie alla donazione dello spilambertese Enrico Simonini, proprio presso la chiesa di San Giovanni sarà allestita una mostra su San Luigi Gonzaga dove si potrà ammirare una nutrita collezione di santini di diversi formati, opuscoli vari e, ultimo ma non meno importante, un prezioso dipinto racchiuso in un ovale opera di un artista modenese. In concomitanza con il mercatino dell’antiquariato, che pure si svolgerà nel centro del paese durante tutta la giornata, questa mostra in San Giovanni sarà aperta domenica a partire dalle 8.

m.ped.