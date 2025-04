Stangata sull’Aceto Balsamico : "Necessarie misure concrete per tutelare l’agroalimentare"

L’Aceto Balsamico di Modena Igp è un prodotto di eccellenza, strettamente legato alla cultura, alla storia ed alla tradizione modenese grazie alla sua qualità, autenticità e certificazione, continua a rispondere alla domanda crescente dei consumatori globali di prodotti italiani ad alto valore aggiunto. Oggi, dopo le decisioni prese dal presidente Trump, il settore è chiamato ad affrontare nuove e gravissime difficoltà negoziali, economiche, gestionali e burocratiche". La presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena Igp, Mariangela Grosoli, è netta e non nasconde la sua preoccupazione dopo l’annuncio dei dazi, barriere tariffarie che "ostacolano il consolidamento e la crescita dell’export dei prodotti Dop e Igp italiani". Ostacoli che "rischiano di alterare i meccanismi concorrenziali tra gli operatori del settore, generando un clima di incertezza per le imprese coinvolte nel commercio internazionale".

Per questo, secondo la presidente Grosoli, "a fronte delle sfide imposte dall’attuale scenario geopolitico e commerciale riteniamo che l’Unione Europea debba rispondere con una strategia articolata e mirata, che includa anche fondi straordinari per la comunicazione del sistema dei prodotti Dop e Igp nei mercati strategici come gli Stati Uniti. Fondi che, riteniamo, consentirebbero ai Consorzi di tutela e ai produttori di valorizzare le peculiarità uniche di questi prodotti, rafforzando la consapevolezza e la fiducia dei consumatori, comunicando l’unicità del sistema Dop e Igp nella certificazione e tutela del patrimonio culturale locale, italiano ed europeo. Riteniamo che una grande campagna di valorizzazione delle indicazioni geografiche possa avere ora una maggiore forza in un mercato come gli Usa che si stanno delineando con la presidenza Trump, rispetto alle tante singole iniziative portate avanti dai Consorzi di tutela".

Sempre a sostegno delle aziende e del comparto dei prodotti Dop e Igp, questo scenario in cui l’aggressione e la minaccia sembrano sostituire le logiche dell’alleanza e della mediazione, evidenzia la necessità di nuovi strumenti di tutela internazionale dei nostri prodotti. Nuovi strumenti che, nelle parole della presidente Grosoli "si affianchino a una lettura più protezionistica e garantista dei diritti di proprietà intellettuale attraverso cui le IG europee, ma non solo, possano essere tutelate e supportate nel confronto con prassi di concorrenza sleale comuni tanto nel territorio dell’Unione quanto in quello internazionale". "Auspichiamo infine – conclude la presidente del Consorzio – che anche a livello nazionale vengano adottati provvedimenti mirati alla tutela e promozione dei prodotti Dop e Igp, lavorando come sistema Paese perché a livello strategico globale l’Unione Europea riveda la politica di relazioni e partnership commerciali declinandola nel nuovo contesto e favorendo l’apertura di nuovi spazi di mercato sicuri, regolati e promossi, in primis, a livello istituzionale e, ovviamente, a livello di relazioni industriali e commerciali".

L’esposizione delle province emiliano romagnole alle esportazioni agroalimentari verso gli Stati Uniti è tra le più alte: Modena rappresenta il 14% del totale esportato, con un valore di quasi 281 milioni di euro, in pratica la provincia che paga il prezzo più alto, dopo Parma, per via dei dazi importi dal presidente Usa. Lo rileva l’Ufficio studi di Cia-Agricoltori Italiani sulla base dei dati Istat, situazioni che creano allarme tra i produttori. In testa a questa classifica che guarda ai valori assoluti dell’export, c’è la provincia di Salerno con 518 milioni. "La Food Valley di Parma – commenta Alberto Notari, presidente di Cia Emilia Cetro – è in testa in questo calcolo nefasto con 306 milioni di euro, dove i dazi colpiranno soprattutto i Consorzi di Parmigiano e Prosciutto e le conserve di pomodoro. Auspichiamo che vengano messe in atto strategie per attenuare questo quadro allarmante che avrà ripercussioni importanti sul reddito dei produttori".