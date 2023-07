"Stangata Tari sulle attività commerciali"

Il caldo infiamma la protesta per gli aumenti delle tariffe sulla raccolta rifiuti a Finale: stanno arrivando le cartelle Tari e c’è chi si è trovato di fronte a enormi rincari. Gli aumenti – viene fatto notare – colpiscono in particolare commercianti e attività produttive, già provate dalla chiusura (ormai infinita) del ponte vecchio e dal cantiere di piazza Garibaldi. La polemica sulla mazzata Tari unisce destra e sinistra: "Le bollette sono rincarate in media fra il 70% e il 100%, e in alcuni casi del 200%", scrivono Paolo Saletti e Monica Malaguti, rispettivamente capogruppo e presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "Questa Giunta ha deliberatamente optato di far gravare sulle attività produttive e sulle famiglie l’aumento del costo richiesto da Geovest che gestisce il servizio", aggiunge Stefano Lugli di Sinistra Civica e Coraggiosa. Un commerciante ci mostra la sua cartella Tari: lo scorso anno, per il suo negozio, ha pagato 423 euro di Tari (a cui andava applicato uno sconto ancora collegato all’emergenza Covid), mentre quest’anno la tariffa sfiora i 700 euro. "Lo scorso 27 aprile il sindaco ci aveva rassicurato, dicendo che gli aumenti sarebbero stati nell’ordine del 3% – aggiungono gli esponenti di Fratelli d’Italia –. Oggi invece i commercianti si trovano a dover affrontare rincari in media di 20 o 30 volte più alti. E’ grave che il primo cittadino non sia in grado di fornire una spiegazione". Ferdinando Pulitanò, presidente provinciale, annuncia che domattina in piazza Verdi partirà una raccolta di firme per chiedere la sospensione immediata del pagamento Tari.

"La Giunta Poletti sceglie il silenzio, con la speranza che la protesta si affievolisca", sottolinea Lugli di Sinistra Civica che ricorda come siano le attività produttive a subire le conseguenze maggiori dei ritardi nei cantieri per la ricostruzione e dei lavori in piazza Garibaldi che hanno eliminato decine di posti auto senza creare altrettanti parcheggi alternativi, mentre le famiglie, già provate dal caro vita, "sono ulteriormente colpite da questi aumenti non preventivati". Se ormai è tardi per rimediare alla scelta fatta – dice Lugli – "almeno si dovrà provare a rettificare le tariffe rifiuti per le imprese in sede di conguaglio con la prima bolletta del 2024. È una strada che l’amministrazione può praticare se vuole dare una risposta credibile a imprese e commercianti".

