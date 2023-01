Stanislav e Valeriy, suoni di pace

La musica ispira, la musica unisce, la musica abbraccia. E per questo motivo il concerto in programma stasera al teatro Comunale Pavarotti Freni ci sembra racchiudere uno speciale significato simbolico: a dirigere la Filarmonica Toscanini sarà infatti il Maestro Stanislav Kochanovsky, russo, che condividerà il palco con il brillante violinista Valeriy Sokolov, ucraino. In questo tempo incerto, sferzato da venti di guerra, l’incontro fra le due personalità musicali ci invia un ‘segno’ che va oltre l’evento. Kochanovsky e Sokolov ci offriranno un programma imperniato su composizioni di grandi autori che in Russia nacquero e vissero a lungo, sia pure con percorsi diversi ed esistenze contrastate: di Sergej Rachmaninov l’orchestra eseguirà le ’Danze sinfoniche’ op. 45, mentre insieme al violinista proporrà il ’Concerto in re maggiore op. 35’ di Ciajkovskij.

Stanislav Kochanovsky, originario di San Pietroburgo, è considerato uno dei più brillanti direttori d’orchestra dei nostri tempi, con una profonda esperienza del repertorio sinfonico e operistico: è regolarmente invitato dai teatri d’opera di tutto il mondo e da celebri orchestre, fra cui quella dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Philharmonia Orchestra di Londra. Di lui i critici apprezzano "il gesto aristocratico e la sensibilità poetica" con cui dirige: "Sembra che scolpisca il suono", è stato scritto. Di grandissimo talento è anche Valeriy Sokolov, 36 anni, nato a Kharkov, una delle città ucraine duramente colpite dalla guerra in atto. Nel 2005 ha vinto il concorso internazionale Enescu di Bucarest, e oggi è fra i più apprezzati violinisti della sua generazione. Incide per Erato Records ed è apparso in importanti festival come quello di Lucerna e in prestigiose sale da concerto fra cui la Wigmore Hall.

Non è la prima volta che i due artisti si esibiscono insieme. Già nei mesi scorsi, al termine di un concerto con la Filarmonica di MonteCarlo (durante il quale hanno eseguito il concerto per violino di Khachaturian), i due musicisti si sono tenuti per mano, per ricevere l’applauso emozionato del pubblico. "Senza dubbio – è stato scritto – vanno tenuti maggiormente in considerazione i messaggi di fraternità e di pace che gli artisti sanno mandare". È quanto ci può insegnare anche il concerto di stasera al Comunale. Un concerto che vale doppio.