Stanziati 1,5 milioni per istruzione e giovani

Ammontano a oltre 1,5 milioni di euro le risorse destinate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi a favore delle scuole e delle istituzioni formative pubbliche locali. Un investimento che punta a sostenere il merito, promuovere l’innovazione didattica e tecnologica, favorire l’inclusione e la valorizzazione del sapere, con interventi che spaziano dalla scuola dell’infanzia fino all’università.

"Le iniziative approvate mirano a valorizzare il merito, potenziare la didattica e creare ambienti di apprendimento innovativi, accessibili e stimolanti, per preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro", afferma il presidente della Fondazione, Mario Ascari.

Dopo aver destinato 200mila euro al riconoscimento del talento di diplomati e laureati meritevoli e alla valorizzazione delle progettualità degli insegnanti, l’Ente ha stanziato ingenti fondi sia per il miglioramento dell’edilizia scolastica, sia per garantire la continuità e lo sviluppo dei programmi di potenziamento della didattica e del benessere scolastico nell’ambito del Patto per la Scuola.

Tra gli interventi principali: 35.000 euro per l’allestimento digitale di nove aule nella nuova ala del liceo Fanti; 65.000 euro per la realizzazione di due laboratori con dotazioni tecnologiche avanzate per il Da Vinci; 20.000 euro per uno spazio educativo multifunzionale al Meucci, aperto alla comunità. Ancora: 1 milione di euro (2024-2027) per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico dell’istituto comprensivo Muratori di Soliera, e 1,2 milioni (2025-2028) per la nuova palestra polifunzionale a servizio del territorio.

Investimenti anche a sostegno delle scuole primarie, nel campo delle competenze digitali e creative, e delle medie a supporto di progetti di robotica, automazione e intelligenza artificiale. Vengono inoltre garantiti gli screening per l’identificazione precoce dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola primaria, con percorsi di supporto attivati fin dalla scuola dell’infanzia e il sostegno ai laboratori di potenziamento linguistico per studenti non madrelingua.

A questi investimenti si aggiungono le recenti iniziative per integrare il territorio nel sistema universitario Unimore: in questo contesto rientra anche la concessione di spazi all’interno del Tecnopolo per ospitare il nuovo Liceo Steam, progetto promosso da Confindustria che, senza ricevere alcun sostegno economico dalla Fondazione, trova qui la sua sede, contribuendo a diversificare l’offerta formativa e a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, mondo accademico e sistema produttivo.

Maria Silvia Cabri