StartAut, fare impresa per tutti: "Inseriamo i ragazzi nel lavoro"

Un nobile progetto, "StartAut", sta per prendere il via a Sassuolo e nel Distretto Ceramico. Sostenuto dalla Fondazione di Modena, con il Comune di Sassuolo capofila e vari partenariati intersettoriali, ’StartAut’ è un rivoluzionario piano di inserimento lavorativo dedicato a giovani con sindrome dello spettro autistico. Nell’ambito del Bando Personae 2024, esso raccoglie il testimone della ’Z-Academy’, proponendosi di fare un ulteriore passo avanti al fine di realizzare una graduale emancipazione lavorativa del target coinvolto. Le iscrizioni al progetto, totalmente gratuito, saranno aperte fino a venerdì 22 novembre, mentre la cadenza prevederà impegni per due pomeriggi a settimana. Dedicato a maggiorenni, le attività si realizzeranno prevalentemente nella sede di ‘Stars & Cows’, in via della Stazione 41, a Fiorano. "’StartAut’ è dedicato per intero a ragazzi con disturbi autistici – spiega Marcella Gubitosa, fondatrice di ‘Stars & Cows’ – e, la sua novità, sta proprio nell’unire capacità progettuali innovative con un senso di comunità quanto più ampia e allargata possibile, che possa costruire risposte che diventino strumenti strutturali nel tempo. Chiederemo alle aziende, concretamente, dei compiti da svolgere, cosicché da cominciare a formare i giovani in questione sui più disparati ambiti". Il progetto si dividerà in tre fasi: la prima, ‘Z-Academy Pro’, sarà costituita da un percorso formativo di 40 ore finalizzato a sviluppare competenze tecniche nel settore del Digital Learning; entra poi in scena l’associazione locale ‘Fuori Campo 11’, che coinvolgerà gli utenti per 30 ore con l’obiettivo di sviluppare le competenze relazionali. Ultimo step sarà quello dell’avvio di una start-up, dedicata all’attività imprenditoriale e agli aspetti economico-gestionali fondamentali per una gestione efficace dell’impresa.

Gabriele Arcuri