Startup in vetrina alla fiera del biomedicale

"Siamo la locomotiva economica del Paese", si sente ripetere orgogliosamente nella Bassa Modenese e dintorni: il riferimento è sempre rivolto a un settore che ha determinato la crescita di un’area un tempo agricola, oggi invece fra le più industrializzate al mondo. Trattasi naturalmente del comparto biomedicale, capace di generare un valore pari a 17,3 miliardi di euro fra export e mercati interni, con 4.449 aziende che occupano 118.837 dipendenti, prevalentemente tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Dati inequivocabili, per un settore che forse come nessun altro investe in ricerca e sviluppo, con ricadute positive per l’aspettativa di vita e la salute.

Del comparto, si parla a tutto tondo nelle giornate del 3 e 4 ottobre, presso la Fiera di Modena, con l’evento BTExpo – Shomed, l’unica manifestazione dedicata, a livello nazionale, alla filiera dei prodotti e delle attrezzature biomedicali. "BTExpo – Shomed non rappresenta solo il momento per visitare gli stand espositivi e scoprire prodotti, servizi e le ultime innovazioni nel campo biomedicale", spiegano gli organizzatori, "ma si tratta di una vera e propria occasione, per gli operatori del settore italiani e non solo, di confrontarsi, discutere, aggiornarsi e riflettere sulle prospettive di un settore che non smette di crescere". Un confronto, quello atteso nei due giorni di fiera, che non si limita ai confini nazionali, ma si apre a prospettive più vaste: una delegazione tedesca proveniente dalla Turingia terrà un vero e proprio evento di networking promosso da ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania nel pomeriggio del 3 ottobre, nel corso del quale saranno presentate le potenzialità del territorio e, in particolare, il Centro di ricerca InfectoGnostics. Ad aprire la manifestazione, interverranno Mauro Grigioni, Direttore del Centro Nazionale Tecnologie Innovative in Sanità Pubblica, e Fabio Faltoni, di Confindustria Dispositivi Medici, i quali, con la moderazione della giornalista del Sole 24 Ore Ilaria Vesentini, dibatteranno sugli effetti della digitalizzazione in campo biomedico. Spazio poi ad altri nomi importanti, con gli interventi dell’assessore alla Sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini, delle rappresentanti del Ministero della Salute Alessandra Basilisco e Gloria Ippoliti, nonché del Responsabile del dipartimento dispositivi medici di TÜV Rheinland Massimiliano Testi. Ci saranno anche i 40 studenti selezionati tra 250 matricole del corso di laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali per la Persona, che avranno l’opportunità di visitare gli stand.

Marcello Benassi