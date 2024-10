Startup, la madrina è Anna Molinari

La nota stilista carpigiana Anna Molinari, Cavaliere del lavoro e ambasciatrice di Carpi nel mondo, sarà la madrina d’eccezione della premiazione del concorso ‘Start Up & New Generation’, promosso dal Leo Club di Carpi in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio ed i due club Lions carpigiani Host e Alberto Pio. Il premio al merito scolastico, alla seconda edizione, è finalizzato ad assegnare cinque borse di studio del valore di mille euro ciascuna ad altrettanti studenti del triennio dell’Istituto superiore Meucci-Cattaneo che si siano particolarmente distinti negli studi. Il delegato per i Service alle Scuole del Lions Carpi Host Luciano Pergreffi ed il direttore del Leo Club Carpi Mathieu Zannoni hanno incontrato Anna Molinari (a sua volta socia onoraria del Lions Alberto Pio) per illustrarle il premio che è dedicato a suo padre il cavalier Guido Molinari, noto imprenditore, in quanto figura di forte ispirazione per i giovani che si avvicinano al mondo dell’impresa. L’incontro si è concluso con una esclusiva fotografia della stilista insieme ai rappresentanti del Lions all’interno della ‘sala dei premi’, i tanti collezionati dalla signora Molinari nella sua carriera e che mai erano stati mostrati pubblicamente.

m.s.c.