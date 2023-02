"Stasera divertiamoci e... diamoci del tu"

Si intitola ’Ma... diamoci del tu’ lo spettacolo di Enrico Brignano che stasera alle 21 incanterà il pubblico modenese al Palapanini. Grazie al suo ultimo tour, Brignano sta girando l’Italia a colpi di ironia e divertimento, passando per moltissime città.

Brignano, può dirci qualcosa in più su quello che vedremo stasera?

"Porterò la mia voglia di tornare a divertirci tutti insieme, raccontando a modo mio il periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Racconterò anche storie della mia vita, esperienze vissute in cui tutti possono riconoscersi. Sempre con ironia".

È mai stato a Modena e ha già assaggiato le nostre specialità?

"Ma io vengo a Modena solo per quello! Scherzo. Ma un bel piatto di tortellini in brodo, ogni volta che sono qui, non me lo leva nessuno!".

Com’è nata la passione per questo mondo?

"Lo racconto proprio nel mio spettacolo, pensi. Da ragazzino, guardavo un telefilm intitolato ’saranno famosi’ e sognavo di essere anche io uno degli allievi della scuola d’arte di New York. Recitavano, ballavano, cantavano e facevano sembrare quel mondo meraviglioso. Qualche anno prima, poi, ero stato folgorato da Rugantino, che i miei mi avevano portato a vedere al Sistina. La scintilla era ormai scoccata".

C’è un attore, un regista o un comico che hanno ispirato la sua carriera?

"Diversi, ognuno per peculiarità differenti. Walter Chiari aveva l’eleganza della battuta, Bramieri la maestria incredibile con cui portava il pubblico alla risata. Ma anche Fabrizi, Panelli, Sordi, Manfredi. La nostra tradizione comica è ricchissima di esempi. Ovviamente, un intero capitolo è riservato a Proietti, mio maestro e mostro sacro della comicità".

Con il suo lavora, cambia continuamente la sua personalità in base al ruolo che interpreta.

"È il bello del mio lavoro: giocare a essere sempre qualcun altro, trovarmi in situazioni che nella vita magari non vivrei. Il tutto pur rimanendo sempre se stessi. Una bella sfida!".

Nel 1999, grazie al successo guadagnato in ’Un medico in famiglia’ ha iniziato la sua carriera in teatro. Che ricordi ha?

"Ero troppo preso dalla ’corsa’ per farmi domande mentre accadevano cose. Ero molto concentrato nel mio lavoro, soprattutto nel farlo bene. Ricordo sicuramente la speranza, l’entusiasmo di quel periodo, i sogni che pian piano si concretizzavano. Era un periodo bello, ma anche faticoso e ancora pieno di incertezze: facevo tre lavori insieme".

Ha mai fatto un casting per un ruolo in un film e alla fine non è stato preso?

"Quanto a ruoli saltati, certo che mi è successo, capita a tutti! Feci un casting per un telefilm per la tv, ero arrivato alla firma del contratto, ma poi venne preferito un altro attore francese. Circa la recitazione, posso dire che i personaggi molto diversi da me sono quelli che mi intrigano di più, perché mi mettono maggiormente alla prova. Per esempio, una volta ho interpretato un frate nel film su Sant’Antonio di Padova, ed è stata un’esperienza intensa che mi ha toccato nel profondo. Io amo molto lavorare il legno e ricordo che in quel periodo ho scolpito tante piccole croci francescane e le ho regalate alle persone più vicine a me, per condividere quel senso di spiritualità che il personaggio mi aveva regalato".

Sofia Berselli