Stasera ’Fashion Show’ in piazza Garibaldi e viaggio musicale

Proseguono le iniziative estive a Castelfranco. Stasera a partire dalle 21, in piazza Garibaldi, è in programma il "Fashion Show", una sfilata di moda dei negozi di Castelfranco Emilia ad accesso libero, a cura dell’Associazione Kinesfera Asd. In contemporanea, in piazza della Repubblica a Piumazzo, ci sarà la possibilità di fare un viaggio musicale con il gruppo "Bulgarish Tango", che parte da musiche e canzoni europee (musica balcanica e canzoni del mondo mediterraneo) e approda al tango, seguendo l’emigrazione europea in Argentina del XIX e XX secolo. "Anche questo weekend – aggiunge poi l’assessora al commercio e agli eventi Silvia Cantoni – ci saranno tante occasioni per tutte le età per vivere bellissime serate a Castelfranco Emilia e nelle sue frazioni.

Gli appuntamenti messi in campo finora si confermano partecipati e apprezzati dai cittadini che possono così vivere sempre di più la nostra città".

Continuando col programma, domani sera dalle 20,30 in piazza a Piumazzo è prevista un’altra serata musicale che vedrà sul palco la cover band "Love Machine", accompagnata da uno stand gastronomico a cura dell’associazione Arcispazio, in collaborazione con il Bar Freccia. Sabato sera sarà "Pizza sotto le stelle" alla Fattoria di Gaggio (via Mavora 131), una serata a cura della Polisportiva Gaggio dove verranno sfornate pizze a volontà con musica dal vivo, Dj set e karaoke.

E’ gradita la prenotazione (Massimo: 3291491337).

m.ped.