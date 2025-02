Stasera in campo per i recuperi. Savignano, esonerato Casarini

La pioggia delle ultime settimane prima ancora la neve in Appennino hanno portato alla prima vera andata stagionale di recuperi, con alcune gare che si giocheranno in questa settimana. Ieri sera in Prima "D" la capolista Medolla ha giocato a Castelvetrro col Pavullo. Stasera invece ci sono 5 gare, al momento tutte confermate (4 su 5 sono sui sintetici): in Prima "C" il Corlo ultimo della classe riceve alle 20,30 la Falk, in Seconda "F" alle 20,45 a Castelvetro si gioca Levizzano-Spezzanese, in Seconda "G" alle 20,30 Sanmartinese-Solarese (a Finale) e Nuova Aurora-Junior Finale che riparte dal 27’ sullo 0-0 dopo la sospensione per nebbia, in Terza "B" alle 21 si gioca Fosdondo-Concordia sul sintetico di San Prospero di Modena. Domani invece è in programma Fonda Pavullese-Maranese alle 20,30 a Polinago, mentre è stata spostata a mercoledì 19 la gara di Terza "A" Solignano-Bortolotti (si gioca a Castelvetro). Restano da fissare invece ancora le date delle due gare di Promozione saltate domenica, ovvero il big match Campagnola-Cdr Mutina e Riese-La Pieve. Entrambe dovrebbero andare a mercoledì 19, anche se La Pieve è già impegnata sabato 22 nell’anticipo sul campo del Baiso: per quanto riguarda campo e orario però è ancora tutto da definire perché né Riese né Campagnola sui loro impianti hanno i fari e dunque o i due club reggiani trovano dei campi in serale oppure entrambe le sfide potrebbero giocarsi alle 14,30.

Valsa. Ieri sera lunga riunione in casa Valsa Savignano dalla quale è stato ufficializzato l’esonero di mister Valerio Casarini,r che resta comunque in società e si occuperà del settore giovanile. Nelle prossime ora si saprà il nome del nuovo mister. I gialloverdi sono al settimo posto a -8 dalla zona playoff e a +5 su quella playout, ma dopo un’ottima prima parte di stagione nelle ultime settimane hanno frenato, conquistando appena un punto (2-2 col Medolla) nelle ultime 5 giornate e le ultime 3 sconfitte di fila con Spilamberto, Polinago e Maranello hanno fatto prendere la decisione di cambiare guida tecnica.

d.s.