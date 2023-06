Stasera incontro sulla sicurezza del Secchia

Il Comitato ArginiaMo, "in considerazione della diffusa e giustificata preoccupazione da parte degli abitanti della Bassa Modenese e non solo", ha organizzato per questa sera alle 20.30 presso la sala parrocchiale di Limidi di Soliera l’incontro ’Il Secchia è sicuro? alla presenza del geologo Giovanni Martinelli e dei comitati ’Secchia’, ’Salute ambientale Campogalliamo’ e ’Respiriamo aria pulita’.

"Dopo il 2014, anno del disastroso crollo d’argine del Secchia che massacrò Bastiglia, Bomporto e

buona parte della Bassa, provocando anche un morto, si è costituito il ’Comitato ArginiaMo’ – così si presenta il gruppo – proprio per spingere chi di dovere a mettere in sicurezza il nostro precario nodo idraulico; in

seguito, si formarono attraverso gli anni una serie di altri comitati cittadini animati dallo stesso obiettivo. Vogliamo evidenziare – hanno detto in una recente nota stampa – con tutta la forza possibile come le norme internazionali di

sicurezza per i fiumi prescrivono l’indice di sicurezza TR200, mentre attualmente, il nodo idraulico

modenese si attesta a TR20 per l’80 per cento e a TR50 per il resto. La Regione Emilia-Romagna ha - a questo riguardo - una posizione assolutamente indifendibile".