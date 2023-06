Statale 623 riaperta ai mezzi pesanti

Risolta l’emergenza sulla statale 623 del Passo Brasa, in attesa di un futuro progetto risolutivo. Dalle 14 di oggi non ci sarà più la limitazione di peso di 3,5 tonnellate, per i mezzi in transito da Vignola a Zocca e viceversa, nel tratto della strada statale 623 del Passo Brasa, a nord del paese, dove aveva ceduto la carreggiata. Resta ancora il senso unico alternato regolato da semaforo. Il traffico è stato spostato nella parte a monte della carreggiata dissestata, dove è stato costruito l’allargamento sul terreno di proprietà comunale ceduto gratuitamente ad Anas per accelerare i tempi di ripristino della viabilità. "Dopo 20 giorni – commenta il sindaco Federico Ropa – è stato risolto un problema veramente enorme. I mezzi pesanti, quelli pubblici e il trasporto scolastico potranno transitare senza problemi". Erano state le piogge violente di metà maggio scorso a creare i due cedimenti sulla statale 623, uno prima del paese, parte Nord, e l’altro in quella a Sud. L’Anas, gestore dell’arteria, a Nord aveva istituito il divieto di circolazione ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate. Pertanto, il traffico pesante proveniente da Vignola diretto a Zocca era costretto a percorrere la provinciale 4 Fondovalle Panaro, a imboccare la provinciale 27 a Ponte Docciola e proseguire fino a Montese e per il bolognese Castel d’Aiano, quindi girare per Zocca. Un aggravio in termini di tempo, km e costi. Nella parte Sud, la SS 623 aveva ceduto in località Casa San Luca. In entrambi i casi interventi eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle.

w.b.