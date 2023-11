Stato d’emergenza per il sisma, ok del governo: un anno di proroga

C’è soddisfazione tra gli amministratori dell’Area Nord per la decisione del Governo Meloni di concedere per il secondo anno consecutivo la proroga dello "Stato d’Emergenza Sisma Emilia 2012", la cui fine per l’esecutivo Draghi era stata decretata al 31 dicembre 2022, anno del decennale. Slittare la scadenza alla fine del 2024 dello Stato d’Emergenza significa per i comuni del cratere (sono 15 quelli dell’Emilia e 14 nella Lombardia), avere maggiore respiro per portare a termine la ricostruzione, che per la parte pubblica è ancora molto carente. Ma, soprattutto, significa che potranno contare su tutta una serie di agevolazioni. In particolare, troveranno copertura anche per il 2024, l’esenzione dall’Imu per gli immobili inagibili o distrutti all’interno del cratere, fino al loro definitivo ripristino, oltre a misure per il finanziamento di personale aggiuntivo, agevolazioni sui mutui pubblici e privati. Inoltre, sarà possibile – in virtù dell’accettazione da parte del Governo della richiesta fatta dai Comuni – mantenere invariata l’erogazione del contributo, a titolo di compensazione per il minor gettito derivante dall’esenzione Imu stessa. Si tratta, infatti, di un ristoro significativo, che per l’anno 2023 è previsto in 9.505.000 euro, da ripartire tra i 29 comuni per i quali il rimborso è ancora previsto. Ora, tra i politici è una corsa a prendersi il merito di questa decisione fatta propria dal Governo, il quale – per la seconda volta – ha dimostrato sensibilità accogliendo le istanze dei territori.

"E’ importante rilevare – sottolinea il sindaco di Mirandola Alberto Greco che con altri 3 colleghi, tra cui quello di San Felice Michele Goldoni, il 27 settembre aveva scritto al vice presidente del Consiglio ed al Ministero dell’Economia e Finanze – come rispetto agli esecutivi precedenti, dove le proroghe richieste venivano inserite solamente in successive variazioni di bilancio, con questo Governo si sia riusciti nell’impresa di prevederle già nelle bozze consuntive. Per questo motivo ringrazio il ministro Giancarlo Giorgetti, per aver compreso e abbracciato le difficoltà e l’impegno di un territorio come il nostro, ancora fortemente coinvolto nella ricostruzione". Di rincalzo il capogruppo del Pd - Liste Civiche nell’Unione dei Comuni Area Nord Paolo Negro esprime anche lui la sua soddisfazione.

"Salutiamo positivamente – afferma Negro – che il Governo abbia riconosciuto l’ineludibilità della proroga dello Stato d’Emergenza. Una proroga che non ha colore, essendo lo strumento che ha accompagnato l’intera ricostruzione". E poi, insieme a Simone Silvestri, coordinatore del PD della Bassa, Negro aggiunge quanto sia "necessaria una nuova collaborazione istituzionale per completare la ricostruzione". Mentre il parlamentare Pd Stefano Vaccari ribadisce: "Bene ha fatto il Governo ad accogliere le istanze dei territori, che come parlamentari abbiamo convintamente sostenuto insieme alla Regione, nonostante grandi assenti nel sostegno a questa richiesta fossero proprio quei parlamentari della destra che, da tempo, ci hanno abituati a una grandissima distanza dalle esigenze dei territori che, teoricamente, sarebbero chiamati a sostenere".

Alberto Greco