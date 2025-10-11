Stato d’emergenza per la maxi frana di Boccassuolo. Firmato il decreto, stanziati 3,8 milioni di euro

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, commissario per l’emergenza, ha firmato un nuovo decreto per approvare un piano di interventi urgenti relativi alla grande frana di Boccassuolo, sull’Appennino modenese. Si tratta di uno stanziamento di 3,8 milioni di euro, disposto dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri (30 giugno 2025), con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 12 mesi. Tra le disposizioni del piano anche la direttiva per la concessione del contributo per l’autonoma sistemazione (Cas): i nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione devono presentare domanda al Comune di Palagano entro il 20 ottobre 2025. La frana (foto sopra) si è riattivata a partire dal 14 marzo 2025 e ha causato il completo isolamento della borgata La Lissandra.