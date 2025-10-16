Statua trafugata, aperte le indagini

Indagano, in più direzioni, i carabinieri della stazione cittadina con il supporto della polizia locale sul furto che ha visto ‘sparire’, dalla chiesa delle Carandine, la statua di Santa Filomena, custodita dall’altare maggiore della chiesetta attigua al duomo cittadino di San Giorgio. Lo ha detto ieri il comandante della Polizia locale Rossana Prandi, intervistata da una troupe di ‘Dentro la notizia’, l’approfondimento pomeridiano di Canale 5 curato da Gianluigi Nuzzi. Una troupe arrivata ieri a Sassuolo ha infatti cercato di far luce sull’accaduto, che in città sta facendo parecchio discutere: da una parte infatti, al di là dell’inqualificabilità del gesto, sacrilego, la statua sottratta non aveva alcun valore economico, dall’altra non si capisce che tipo di ragioni possano avere spinto chicchessia a sottrarre il manufatto alla devozione dei fedeli.

Il parroco di San Giorgio, don Corrado Botti, ha opposto il riserbo del caso, ammettendo il forte dispiacere per l’accaduto, mentre la Comandate della polizia locale ha fatto sapere come al vaglio delle forze dell’ordine ci siano, al momento, i filmati dei dispositivi di videosorveglianza che vigilano sul sagrato del duomo cittadino (ce ne sono diverse, in zona) e come le indagini proseguano a 360 gradi.

s.f.