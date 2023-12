Statuto comunale, dopo anni si cambia : "Ora più partecipazione"

Nella seduta straordinaria di giovedì scorso il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una serie di modifiche e integrazioni allo Statuto comunale, che era stato adottato nell’ormai lontano 2000. "In sostanza – spiegano dal Comune – si è dato il via libera a diversi adeguamenti normativi e all’introduzione di nuovi articoli, principalmente riguardanti la partecipazione della cittadinanza, per un maggior coinvolgimento di cittadini e cittadine nelle scelte che riguardano la loro città". L’assessore alle politiche partecipative Leonardo Pastore commenta: "La modifica allo Statuto comunale è un passaggio veramente significativo e importante, che permette in primis di rendere più partecipi i nostri cittadini e cittadine nelle scelte da adottare. Ritengo doveroso ringraziare le sei associazioni del territorio da cui è partito questo percorso e che da anni si battono per arrivare a questo risultato: Cittadinanza Attiva, Gas C’E’, Pro Loco, Arci Solidarietà, Centro Vivo, Bugs Bunny". Tra le principali integrazioni figurano ad esempio l’articolo 12 Bis secondo il quale: "Le decisioni sono prese nella maniera più possibile aperta e vicina al cittadino applicando il principio di sussidiarietà", o l’Articolo 11 Bis, secondo il quale "il Comune orienta le proprie politiche e le proprie azioni amministrative alla tutela dell’ambiente, del clima e della salute in ottica di sviluppo sostenibile".

m. ped.