Stazione delle corriere, futuro incerto

La vicenda ha radici lontane, risalenti al 2012, ma le conseguenze stanno iniziando ad emergere adesso, undici anni più tardi, quando una chiara soluzione alternativa, di fatto, ancora non c’è. La stazione e l’ex deposito delle corriere di Pavullo, situati presso i garage del palazzo Domus, da fine maggio hanno un nuovo proprietario, questa volta privato, e il 31 dicembre – a meno di un rinnovo – avrà scadenza l’accordo per lasciare l’utilizzo dell’area a Seta. Allo stato attuale, di proprietà pubblica non rimangono che le due corsie scoperte che danno su via Marchiani, da sole assolutamente insufficienti a garantire il servizio, e questo motivo ha destato forti preoccupazioni tra i cittadini. "Mi unisco anche io ai timori dei concittadini, perché si tratta di una pratica che avrebbe richiesto maggior condivisione con gli attuali amministratori - tuona il sindaco Davide Venturelli -. Tuttavia, siamo al lavoro con aMo per ragionare su possibili ipotesi di spostamento e realizzazione di un nuovo terminal, per cui però saranno necessarie molte risorse". Da parte sua, Stefano Reggiani, amministratore unico di aMo, dichiara che "l’utilizzo delle corsie dell’autostazione resterà sicuramente fino alla fine dell’anno, ma in realtà anche dopo perché con la nuova proprietà abbiamo già avviato i ragionamenti per poter continuare ad utilizzare l’area. Ciò non toglie che vada trovata una soluzione in prospettiva, e per questo stiamo lavorando col Comune per realizzare una nuova autostazione. Posso rassicurare che le corse con partenza o destinazione Pavullo proseguiranno anche dopo l’1 gennaio 2024".

Anche la nuova proprietà sembra essere disposta a ragionare per trovare l’accordo: "Con aMo abbiamo già un discorso aperto e, da parte nostra, c’è massima disponibilità a far proseguire il servizio in essere – dicono dalla proprietà –. Certo è che una soluzione alternativa per il futuro andrà trovata".

Ma come si è arrivati a questa delicata situazione? L’ex deposito e la stazione (un tempo rispettivamente di proprietà di Comune e aMo) erano parte del corrispettivo dell’appalto per la costruzione del nuovo deposito comunale e dei bus nella zona della Torba: a sancirlo era l’accordo siglato nel 2012. L’idea di tutti, allora, era di cercare un’area per un nuovo terminal, ma negli anni una soluzione vera e propria non fu mai trovata. Nonostante i ritardi nel passaggio di proprietà dovuti al fallimento dell’appaltatore, a fine maggio 2023 si è infine giunti alla vendita. Due, dunque, sono i punti: il primo, a breve termine, riguarda l’importante rinnovo dell’accordo per continuare a garantire il servizio pubblico nella stazione, soprattuto in vista della ripartenza delle scuole; il secondo: dove sorgerà (e tra quanto tempo) la nuova stazione delle corriere? Al lavoro c’è il Comune, in accordo con l’Agenzia per la Mobilità (aMo), ma ciò che rende più complicata la ricerca di un terreno è soprattutto la dimensione minima richiesta di 3mila metri quadrati, vincolo che esclude a priori l’ex area Esso.

Riccardo Pugliese