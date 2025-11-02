Stazione delle corriere più sicura. Nuove telecamere, rissa sventata

Controlli delle forze dell’ordine e telecamere di videosorveglianza. Questo è quanto sta facendo l’amministrazione comunale di Vignola nella zona della stazione delle corriere, frequentata normalmente da centinaia di studenti diretti al polo scolastico della città. E la situazione, secondo anche la testimonianza di persone che lavorano proprio in questa zona, sta migliorando ("adesso vediamo sempre le forze dell’ordine, perché purtroppo ci sono stati episodi che hanno richiesto di aumentare la sorveglianza").

A ritornare sulla questione è stata l’amministrazione comunale, che spiega: "Dalla metà del mese di ottobre, presso la stazione delle corriere di Vignola, è in funzione un sistema di telecamere che registra quanto accade giorno e notte.

Le telecamere sono state installate nelle settimane scorse: guardano il davanti e il retro dell’edificio, e anche la sala d’attesa. Si tratta di un impianto a circuito chiuso, che registra h24, le cui immagini possono essere richieste dalle forze dell’ordine".

Peraltro, proprio il sistema di videosorveglianza è già stato utilizzato nei giorni scorsi per fare chiarezza su una rissa. A riferirlo sempre il Comune, che spiega: "In autostazione è scoppiata una lite tra ragazzi. In quell’occasione la presenza della polizia locale, sulla base della pianificazione dei controlli previsti in collaborazione con i carabinieri, ha reso possibile un intervento tempestivo che ha evitato il degenerare della situazione. Proprio nell’ambito delle indagini legate a questo episodio, le forze dell’ordine hanno chiesto e ottenuto di poter visionare i filmati delle telecamere per meglio comprendere la dinamica dei fatti e il numero delle persone coinvolte". In passato, erano stati denunciati diversi altri episodi per i quali i frequentatori del luogo richiedevano un presidio più frequente delle forze dell’ordine".

Marco Pederzoli