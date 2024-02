Stefano Bonaccini : "Mezzetti senza tessera?. Si voterà il sindaco non il segretario Pd"

di Barbara

Manicardi

Massimo Mezzetti "è persona di grande spessore". È netto il sostegno che il governatore Stefano Bonaccini esprime al candidato del Pd per la futura poltrona a sindaco di Modena.

Presidente Bonaccini, l’iter che ha portato alla definizione del candidato Pd, Massimo Mezzetti, è stato molto travagliato. E’ felice della scelta?

"E’ il percorso di un partito democratico, fatto di ascolto, confronto e decisione. Dovrebbe essere la norma. Nella destra solitamente decidono a Roma in tre e poi comunicano al territorio. Massimo Mezzetti è persona di grande spessore politico e umano. Ho la fortuna di conoscerlo da tanti anni: abbiamo lavorato insieme a Modena e poi è stato al mio fianco come assessore dell’Emilia-Romagna nella passata legislatura. Credo sia una scelta di prim’ordine averlo candidato sindaco a Modena".

Cosa pensa del fatto che Mezzetti non abbia la tessera Pd?

"A giugno i cittadini modenesi sceglieranno il loro sindaco, non il segretario del Pd della città. Peraltro Massimo è parte della nostra comunità: non aveva la tessera neanche quando era assessore regionale, ma non è mai stato un problema. Ed è stato un assessore apprezzato anche dagli avversari".

Il sindaco Muzzarelli è stato molto duro con il Pd modenese, accusandolo di non sapere tenere le redini e di essersi ’sdraiato’ sul candidato Mezzetti. Lei cosa ne pensa? I segretari dem Federica Venturelli e Roberto Solomita potevano fare meglio?

"Eravamo con Gian Carlo a sostenere insieme Mezzetti già lunedì scorso a Modena Est e faremo insieme campagna elettorale al suo fianco. Ringrazio entrambi i segretari per il lavoro che hanno svolto e so per esperienza diretta, avendolo ricoperto in passato, quanto sia faticoso quel ruolo. Mi creda: oggi non è più il tempo della finta unità e quando nel Pd ci sono idee diverse ciascuno si sente in diritto di dire la sua. Oserei dire fin troppo, come si è visto nei mesi scorsi. Eppure, il voto per Mezzetti è stato unanime, segno che alla fine tutti si sono riconosciuti nella proposta. Ogni polemica è archiviata, ora è il tempo di correre per tornare a vincere e soprattutto convincere".

Molti pensano che Modena non sia stata capace di avviare e sostenere quel salto generazione che ci si augurava. Secondo lei perché è fallita la soluzione 40enni?

"Non ho mai visto funzionare gli identikit preventivi: donna o uomo, giovane o anziano, con o senza tessera, eccetera. E sa perché? Quando scegli un sindaco valuti una persona in carne ed ossa e decidi per quella che ti convince di più, a prescindere dalle categorie astratte. Ciò detto, abbiamo visto che il Pd modenese dispone di un’amplia classe dirigente e sono certo che Massimo saprà valorizzarla al meglio".

Ora che, dopo mesi di liti e scontri interni, i Dem modenesi sono usciti dalla palude si comincia a parlare di progetti e di futuro: secondo lei quali sono le priorità per Modena e per tutto il nostro territorio?

"Se sto ai numeri, Modena è locomotiva della nostra regione, che a sua volta è locomotiva del Paese, come ha riconosciuto anche la premier Giorgia Meloni. Il nostro compito è fare in modo che la crescita economica, la qualità della vita e la sostenibilità ambientale camminino insieme, affinché i nostri figli e i nostri nipoti abbiano altrettante opportunità. Ho sempre pensato che la nostra competitività economica sia sostenuta anche dalla giustizia sociale, dalla capacità di garantire i servizi alle persone, di fare in modo che anche l’ultimo della fila tagli il traguardo".

Indiscutibilmente in Italia sta soffiando forte il vento della destra: teme qualche sorpresa dalle urne anche nella sua Emilia-Romagna?

"Io credo che la destra possa essere battuta dove c’è buon governo e dove c’è un’alternativa migliore e credibile a disposizione dei cittadini. Non tocca a noi per diritto divino amministrare questa terra, non c’è nulla di scontato. Ma devono sapere che non c’è nulla di scontato neanche per loro: quando la destra, con Salvini, pensò 4 anni fa di vincere anche in Emilia-Romagna perché stava vincendo dappertutto, subì la prima sonora sconfitta di quella fase storica".

E le Europee, cosa si aspetta?

"Che si inizi a parlare di Europa e di proposte concrete per rimettere l’Italia nel ruolo decisivo e centrale che aveva con Draghi e che sta invece perdendo con questo Governo".

Presidente, non è un mistero che lei è un super tifoso gialloblu sia se parliamo di calcio sia se parliamo di volley. Come vede la situazione sportiva?

"Bisogna sempre guardare con fiducia al futuro. Intanto ieri il Modena di Bianco ha fatto un grande risultato a Genova, in rimonta, dopo la bellissima vittoria contro il Parma capolista. Ora bisogna risalire anche nel volley. In ogni caso rispondo con l’incitamento che Stefano Casolari urla dai microfoni del Braglia: Forza Gialli! Avanti Gialli! Sempre. Troppo facile stringersi attorno alle squadre del cuore solo quando si vincono campionati o trofei".