Stellantis, nasce a Modena ’Bottega fuori serie Italia’

Abbiamo un’idea molto importante per Modena: diventerà il polo dove faremo anche la customizzazione per diversi brand Stellantis. Sarà un’evoluzione delle Officine Serie Maserati. Sempre a Modena faremo le few e one off per Alfa Romeo e Maserati come abbiamo fatto nel passato". Lo hanno annunciato Santo Ficili, ceo di Alfa Romeo e coo di Maserati, e Jean Philippe Imparato, responsabile del Tridente, a margine della presentazione di Stellantis Philanthropy, il programma globale dell’azienda di supporto alle comunità al via dall’Italia. "Modena è la capitale della Motor Valley, vogliamo riagganciarci con tutti i fornitori che sono presenti in questo meraviglioso luogo dell’automobile" ha aggiunto Ficili.

Intanto Jean Philippe Imparato, responsabile del brand Maserati, a margine della presentazione di Stellantis Philanthropy, il programma globale di supporto alle comunità che parte dall’Italia ha sottolineato come "a settembre sono andate bene le nostre vendite ai privati, tra l’8 e il 10% in più. Gli ordini sono in crescita del 20%. Anche i veicoli commerciali vanno bene. Quindi ci sono segnali di ripresa, il mercato si sta riprendendo".

Ci sono tanti modelli "in arrivo anche per Fiat nel 2026. Non voglio dare nessuna indicazione, ma potete essere sicuri che il 2026 sarà un anno di crescita Le prospettive sono buone anche per gli stabilimenti oggi fermi. Con il lancio della 500 ibrida a Mirafiori scriviamo una storia nuova che non ha niente a che vedere con quella che abbiamo vissuto", ha sottolineato Imparato. Imparato si è poi soffermato sul Il Piano Italia. "Lo stiamo eseguendo in modo molto dettagliato. Gli impegni saranno mantenuti, assolutamente rispettati. Avevamo detto che avremmo portato a Mirafiori la 500 ibrida e il cambio eDct e si procede. I volumi di mercato cambiano, ma il piano è scritto e firmato. Parliamo con Antonio Filosa e con Emanuele Cappellano che supportano e proteggono il piano", ha sottolineato Imparato che ha ricordato il lancio della 500 ibrida il 25 novembre a Torino.