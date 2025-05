Stelle al merito del lavoro. A palazzo Re Enzo premiati i neo Maestri

Giovedì 1° maggio, nella splendida cornice del Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo, sono state consegnate le Stelle al Merito del Lavoro. Anche quest’anno le Stelle conferite a lavoratrici e lavoratori della Regione Emilia-Romagna sono state 93, di cui 35 assegnate a donne con un discreto aumento rispetto allo scorso anno in cui furono 20 e 9 sono modenesi. La consegna ha riguardato 91 Insigniti in quanto due neo Maestri sono stati sorteggiati per andare nella seconda metà di ottobre a ritirare la Stella al Quirinale dal Presidente Mattarella.

La cerimonia è iniziata con l’Inno nazionale eseguito dai professori dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna che hanno poi suonato alcuni brani di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Prefetto di Bologna Enrico Ricci ha sottolineato l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro ricordando i numerosi infortuni che sono avvenuti e avvengono troppo di frequente anche nella Regione Emilia-Romagna. Ha poi ricordato il contributo dei Maestri del Lavoro sulla "cultura della sicurezza" ed ha ringraziato la Console Regionale Alessandra Castelvetri per la collaborazione fornita per la realizzazione dell’evento.

I premiati modenesi sono: Alessandro Baldini (Officine Meccaniche Rezzatesi), Massimo Bonacci (Vis Hydraulics Pavullo), Michela Funicello (Poste Italiane), Paolo Grassigli (Maserati), Fabio Lodi (Hera). Marco Poletti (A.B.L. Cavezzo), Raffaele Roncaglia (Cnh Industrial", Stefano Sitta (Cna), Mauela Soli (Ferrari Spa Maranello).