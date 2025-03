Stelle e pianeti, sei ragazzi del Muratori campioni di Astronomia

E’ stato un importante traguardo per la scuola media "Muratori" di Vignola, che con sei studenti ha staccato il biglietto per una competizione interregionale di astronomia. Presto, poi – il 18 marzo per l’esattezza – si scoprirà se qualcuno di loro potrà avere accesso alla finale nazionale. A fare il punto di questa esperienza è Maurizia Brandalise, tra le docenti che hanno seguito tale progetto. Brandalise ha spiegato: "Incentivare l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e dell’astronomia e dell’astrofisica in particolare, sono gli obiettivi della XXIII edizione del Campionato italiano di Astronomia bandito e promosso dal ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzato dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto nazionale di Astrofisica. Tali obiettivi hanno convinto noi docenti ad aderire per il quarto anno consecutivo con ben 163 candidati delle sezioni A, B, E, G, H, M ed N delle "Muratori". Per un mese intero alunni e alunne hanno lavorato a scuola e a casa sul dossier condiviso dagli organizzatori per poter affrontare al meglio, il 18 dicembre scorso, le 30 domande del questionario relativo alla preselezione. Ventotto le pagine di immersione in una lettura scientifica, scoprendo il fascino della ricerca, l’importanza della passione, il coinvolgimento e il successo delle scoperte italiane. Tra gli argomenti affrontati: gli alieni, le "Terre" potenzialmente abitabili, le missioni spaziali, India e Russia e il polo sud della Luna, gli attosecondi, i protoammassi, il ruolo delle donne, l’Italia e le sue ricerche, il contributo del "Sidereus nuncius" di Galileo Galilei, i meteoriti caduti anche in Italia e tanto altro. Obiettivo primario, anche quest’anno, quello di ampliare le proprie competenze, saper esporre e mettersi alla prova senza timore di sbagliare. Dei 146 iscritti della scuola L.A. Muratori ben sei, il 26 febbraio scorso, sono risultati i finalisti: Niccolò Avico, Fernando Kurukulasuriya Ayodya, Eli Giusti, Benedetta Graziosi, Stella Ianelli e Antonio Mattioli: tutti loro hanno ricevuto più di 79 punti (per accedere alle finali era necessario realizzarne almeno 50). Diverse le richieste per affrontare la fase interregionale tenutasi all’Università di Bologna. Per questo appuntamento le quattro ragazze e i due ragazzi hanno dovuto seguire un corso on line di tre lezioni tenuto da esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e della Società Astronomica Italiana (SAIt). Non per questo si sono tirati indietro; anzi, hanno lavorato sodo per affrontare e risolvere i 5 problemi inerenti argomenti di astronomia e astrofisica o cosmologia elementare". Il 18 marzo, appunto, si saprà se uno dei sei vignolesi si qualificherà per la finale nazionale. m. ped.