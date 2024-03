Sterza per evitare un animale e investe con l’auto il ciclista

Per evitare di investire un animale che ha improvvisamente attraversato la strada ha sterzato travolgendo un ciclista. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle prime luci del giorno. Erano circa le 6,30 quando è arrivata la chiamata al 118. Subito la centrale operativa ha inviato ambulanza e automedica che si sono precipitate verso Spilamberto, per la precisione lungo via Modenese, all’altezza della rotatoria che segna l’ingresso del centro del paese da una parte, il proseguimento verso Vignola o verso San Vito dall’altra. L’automobilista stava viaggiando da Modena verso Spilamberto al volante di una Fiat Bravo quando, in base al suo stesso racconto, si è trovato improvvisamente davanti un animale che occupava la sede stradale; per evitarlo ha sterzato bruscamente sradicando prima un cartello stradale che si trovava nello spartitraffico in cemento che delimita la rotatoria, poi investendo un ciclista di 25 anni che stava procedendo in sella ad una bici elettrica. Un impatto molto violento; il giovane è stato sbalzato sopra il cofano dell’auto rompendo il parabrezza. Il personale sanitario del 118 ha stabilizzato il ciclista, poi l’ha trasportato all’ospedale di Baggiovara: ha riportato diversi traumi e contusioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita. La sua prognosi è di 60 giorni: è stato dimesso ieri in serata. Ricoverato per lievi ferite anche l’automobilista. Sul posto anche i vigili del fuoco per l’auto a gpl. Sempre ieri incidente poco dopo le 15, a Campogalliano, all’incrocio tra via Barchetta e via Lelli. Si sono scontrate un’auto e una moto da cross con in sella un 16enne di Panzano. Il centauro è stato sbalzato in aria finendo contro un furgone parcheggiato in sosta.

Il ragazzo è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale di Baggiovara. Ha riportato lesioni ma non è in pericolo di vita. Emanuela Zanasi

e Maria Silvia Cabri