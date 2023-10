"Stiamo lavorando, entro un mese il passaggio sarà ripristinato"

"I controlli li stiamo già facendo, non è che non siano stati fatti in questi anni. Ma evidentemente questa parte in qualche modo è sfuggita oppure c’è stato un sovraccarico che non era previsto. Di fatto nell’arco di tre settimane, al massimo, riavremo il passaggio".

Il Direttore Generale Claudio Vagnini commenta così quanto successo nei giorni scorsi all’Ospedale Civile di Baggiovara: un piccolo dissesto che ha interessato in particolare il ponte del passaggio pedonale che porta dal parcheggio all’ingresso della struttura. Per entrare, è oggi percorribile un percorso alternativo indicato da cartellonistica (mentre l’accesso per persone con difficoltà di deambulazione e sedie a rotelle avviene dal pronto soccorso). "C’è già una ditta – prosegue – che sta lavorando per fare dei supporti stabili e fissi, poi si deciderà in seguito, anche con la Regione, se dovremo andare verso una demolizione completa oppure se possiamo rifare il percorso d’ingresso come era in precedenza".

s.s.