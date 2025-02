"Stimoliamo la cultura e il pensiero critico"

BPER Banca e il Campionato di Giornalismo: un impegno per il futuro. Anche per il 2025, BPER Banca conferma la sua vicinanza ai giovani e alla cultura attraverso il sostegno all’iniziativa ’Cronisti in classe’ promossa da ’Il Resto del Carlino’. Un’iniziativa che stimola la creatività e il pensiero critico degli studenti, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita e confronto.

Un impegno oltre la finanzaBPER Banca non è solo un istituto finanziario, ma un attore attivo nel panorama culturale ed educativo italiano. "Essere riconosciuti come ‘la banca che sa leggere’ non è solo un titolo, ma un impegno reale nel promuovere la conoscenza e la consapevolezza", spiega Cristian Berselli (nella foto), direttore regionale Emilia Ovest di BPER. "La cultura è il motore del cambiamento, e investire nella formazione delle nuove generazioni significa costruire un futuro più solido per tutti".

Dalla lettura all’educazione finanziaria: i progetti per i giovaniL’attenzione della Banca verso i giovani si concretizza in numerosi progetti formativi. Tra questi, le Borse di Studio Fondazione 150°, rivolte agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, e il Premio di Studio Monzani, destinato ai laureati magistrali di Unimore che approfondiscono temi di economia bancaria e finanziaria. Inoltre, BPER è partner di prestigiosi riconoscimenti letterari come il Premio Strega Giovani e il Premio Strega Ragazzi e Ragazze, a conferma della volontà di valorizzare la lettura come strumento di crescita personale e sociale.

Il valore del giornalismo nelle scuoleIl ’Campionato di giornalismo’ rappresenta un’occasione unica per gli studenti, che possono sperimentare il mondo dell’informazione e affinare capacità di scrittura e analisi. "Sostenere questa iniziativa significa credere nel valore della parola e della conoscenza", conclude Berselli. "Vogliamo che i ragazzi imparino a raccontare la realtà con spirito critico e autonomia di pensiero, perché il futuro ha bisogno di menti curiose e preparate". BPER Banca continua così a investire nella cultura, consapevole che la formazione dei giovani sia la chiave per una società più consapevole e responsabile.