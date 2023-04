"Stipendi, in vent’anni aumento solo dell’8%"

di Alberto Greco

Il centro studi ’Guglielmo Tagliacarne’ - Unioncamere ha tracciato recentemente una fotografia dell’evoluzione delle retribuzioni da lavoro dipendente pro-capite nelle province italiane nel triennio 2019-2021. I lavoratori dipendenti modenesi, nel 2021, hanno guadagnato una media di 16.572,83 euro a testa. Uno stipendio non proprio da ’capogiro’ se consideriamo i recenti aumenti dei prezzi del carrello della spesa e dei costi energetici, ma che comunque colloca la nostra provincia all’ottavo posto della classifica nazionale. Ne abbiamo parlato col professor Massimo Baldini, ordinario di Politica economica al Dipartimento di Economia Marco Biagi di Unimore.

Professore cosa le suggeriscono i dati del Tagliacarne?

"Si conferma la profonda differenza nei salari medi tra aree del Paese. A parte Milano, che fa storia a sé, i redditi da lavoro dipendente nelle regioni centro-settentrionali sono circa il 25-30% più alti di quelli del Mezzogiorno. Questo divario riflette la distanza nella produttività media e nel costo della vita: al Nord i salari sono più alti, ma lo sono anche i prezzi, anche se il tenore di vita, da un punto di vista economico, non è molto diverso tra le zone d’Italia. I salari medi sono inoltre modesti".

Non è rassicurante, le pare?

"Molti attribuiscono la responsabilità dei bassi salari alla precarizzazione del mercato del lavoro. E’ vero che sarebbe importante introdurre un salario minimo e cancellare forme estreme di precarietà, quando non di vero e proprio sfruttamento come le finte cooperative, ma la ragione principale del basso livello degli stipendi sta nella scadente performance dell’economia italiana, un fenomeno che ormai ha almeno vent’anni. Un dato che emerge è che i redditi sono cresciuti poco. Secondo Eurostat, il reddito medio da lavoro dipendente in termini reali è aumentato in Italia, tra 2000 e 2019, solo del 4%, contro +14% in Francia e Germania. In Emilia-Romagna non è andata molto meglio: + 8% tra 2000 e 2019 (come nel totale del Nord-Est), mentre nel Sud gli stipendi medi sono saliti solo del 3% in vent’anni. Nel 2022, però, l’inflazione ha distrutto quel poco di incremento reale dei salari che si era accumulato negli anni precedenti".

Significa che aumenta il disagio economico?

"Assieme a Trentino e Lazio, l’Emilia-Romagna è la regione con la maggiore variazione positiva dei posti di lavoro negli ultimi anni, in conseguenza anche del continuo flusso migratorio dal Sud. Assistiamo ad un paradosso: economia locale molto dinamica – cosa che produce problemi sul fronte ambientale e del mercato immobiliare – ma con redditi da lavoro che stentano a riflettere questa vivacità".

Quale ricetta suggerisce?

"Non ci sono ricette magiche per migliorare in breve tempo i redditi da lavoro. Visto anche il problema dell’invecchiamento, che tende a rallentare lo sviluppo economico, è importante concentrare le poche risorse disponibili nell’aiutare le imprese che vogliono crescere in dimensione puntando sulla ricerca. Sperando che questa crescita possa essere davvero compatibile con il miglioramento della qualità dell’ambiente, e senza usare in modo inappropriato la parola sostenibilità, come sempre più spesso capita".