Stipendi poveri: 16.500 euro l’anno "Pesano part-time e precariato"

di Alberto Greco

Nel 2021 i lavoratori dipendenti modenesi hanno guadagnato una media di 16.572,83 euro a testa. Uno stipendio non proprio da ’capogiro’ se consideriamo i recenti aumenti dei prezzi del carrello della spesa e dei costi energetici, ma che comunque colloca la nostra provincia all’ottavo posto della mappa tracciata dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

Siamo lontani dal primo posto di Milano, dove le buste paga arrivano a 30.464,86 euro, ma distanti anche dalle province emiliane sorelle di Bologna, terza assoluta con 18.628,65, Parma quarta con 18.175,33 e Reggio Emilia, sesta con 16.912,12. Ci consola sapere che la media italiana degli stipendi di quell’anno è stata di 12.473 euro e che, dunque, ogni modenese si è messo in tasca qualcosa come 4.100 euro in più quell’anno, ovvero uno stipendio maggiorato del 32,87%. Ma, se proiettiamo il confronto su quanto accaduto in ambito di dinamica salariale nel triennio 2019-2021 ai modenesi passa il sorriso, perché – nonostante l’inflazione – l’incremento stipendiale è stato di + 262 euro a testa, addirittura inferiore a quello che è stato l’aumento medio in Italia (301 euro), ma assai distante da province che per struttura economica non sono molto dissimili da noi come Milano, dove i lavoratori dipendenti hanno avuto incrementi salariali di +1.908 euro, o Parma +1.425, o Bologna + 419 o Reggio Emilia di + 406.

"Nel quinquennio 2016-2021 – commenta Fernando Siena, della segreteria Cgil, dove si occupa di contrattazione – i salari dei lavoratori dipendenti sono cresciuti a Modena molto meno che l’inflazione. Questo per la frammentarietà che compone il mercato del lavoro modenese caratterizzato da aumento del ricorso a forme di lavoro precario e part-time".

La fotografia che emerge dalle elaborazioni provinciali realizzate dal Centro Studi Tagliacarne sulle voci che compongono il reddito disponibile da retribuzioni, comunque, non è tutto e non fotografa compiutamente il pil pro capite. Per arrivare a determinare la produzione della ricchezza individuale, infatti, possono concorrere per esempio anche incassi per affitti o rendite finanziarie. La quota degli stipendi sul reddito complessivo è la voce più rilevante del pil pro capite e nel caso dei modenesi – sempre secondo l’Istituto Tagliacarne – è del 70,6%, quando restando alla nostra regione scopriamo che per Parma è del 73,4%, Reggio del 72,7% e Bologna del 69,9%, Forli-Cesena del 62,3%, Ravenna 55,6%, Piacenza 55,1%, Rimini 48,3% e Ferrara 40,9%.