Stoccare le merce senza inquinare La sfida ’green’ di Chimar

Sviluppo sostenibile, green economy ed economia circolare: queste le parole chiave emerse ieri nel corso dell’evento ‘Note di sostenibilità’ promosso dalla Chimar Spa, Gruppo con un fatturato di oltre 75.000.000 euro e con cui collaborano oltre 500 persone, in crescente aumento. E’ stato Marco Arletti, amministratore delegato di Chimar, a presentare pubblicamente il primo bilancio di sostenibilità del Gruppo per l’anno 2022: "Abbiamo creato questo strumento di rendicontazione per offrire l’opportunità di conoscere e valutare i comportamenti, l’impegno, il percorso e i risultati del nostro Gruppo in tema ambientale, di governance e di responsabilità sociale. Questi valori fanno parte della nostra visione da sempre e attraverso questo sistema di rendicontazione abbiamo provato a farli emergere con maggior chiarezza. La nostra volontà è, infatti, quella di fare impresa perseguendo obiettivi di crescita in maniera sostenibile". "La nostra visione è sempre stata quella che la persona debba essere al centro dell’attività dell’impresa – ha proseguito Arletti – in quanto le nostre persone rappresentano un patrimonio di esperienza, passione e competenza". La presentazione del bilancio è stata anche l’occasione per annunciare la conclusione "di un progetto innovativo su cui lavoriamo da diversi anni in partnership con IREN, un prodotto che nasce dall’esigenza di definire una nuova categoria di packaging: i ‘Supporti Logistici Sostenibili’. Un processo di trasformazione culturale che ci proietterà in una nuova dimensione permettendoci di movimentare e stoccare merci in maniera sostenibile". All’evento hanno partecipato il prof. Stefano Zamagni con un intervento dal titolo ‘Più sostenibili, più competitivi’ e Matteo Macchioni, definito da Forbes ‘il tenore della sostenibilità’.

Maria Silvia Cabri