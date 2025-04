’Stolen Shots’, Mantovani in mostra. Ritratti d’artista al Cinema Victoria

‘Stolen Shots’ è il titolo della mostra personale della fotografa carpigiana Giulia Mantovani. Allestita al Cinema Victoria di Modena (primo piano, zona proiettori storici), l’esposizione raccoglie diversi ritratti fotografici di attori, sceneggiatori e registi che Giulia ha scattato nell’ambito di anteprime e presentazioni dei vari film all’interno delle sale del Cinema Victoria.

"Ho narrato gli artisti negli spazi del cinema e davanti al pubblico – spiega la fotografa – andando alla ricerca di un sorriso improvviso, uno sguardo che si fa profondo, un’espressione che dice più delle parole, come faccio da 15 anni quando scelgo di ritrarre un artista o racconto concerti e spettacoli teatrali. La mostra – prosegue Giulia – diventa così un viaggio silenzioso tra le molteplici stanze del cinema, un modo per guardare più a fondo con rispetto e delicatezza gli artisti e ciò che resta fuori dalle scene: l’essenza delle persone. Questa personale – aggiunge – non è un traguardo, ma un punto di partenza. Nelle immagini ho voluto raccontare, sì, attori e registi, ma soprattutto le persone dietro un mestiere creativo, che non è mai solo scrivere e interpretare un copione o una scena e basta, ma è tanto altro al di là di ciò che gli artisti mostrano. Mettermi in ascolto della loro autenticità per me è una priorità".

"Il giorno dell’inaugurazione, una visitatrice ha lasciato scritto un messaggio che bene esprime il mio intento: ‘Giulia fotografa le anime delle persone, non solo i corpi. Le sue foto esprimono le emozioni di chi come me ha visto i protagonisti dei film e dei registi in sala".

La mostra, a ingresso gratuito, resterà allestita per alcuni mesi negli orari di apertura del cinema. m.s.c.