"Stomaterapia, noi pazienti abbandonati"

"Siamo esasperati e ci sentiamo abbandonati, abbiamo fatto varie segnalazioni ma nessuno pare considerarci". Lo sfogo parte da un gruppo di pazienti stomizzati, seguiti dell’ambulatorio di Stomaterapia di Carpi. "Fino a poco tempo fa le cose andavano meglio – racconta la ‘portavoce’ – poi tutto è cambiato. Avendo subito una ileostomia, devo usare 45 sacchetti al giorno. Mi venivano dati 40 sacchetti al mese, poi dietro presentazione del certificato del chirurgo ne ottenevo 90. Ora però le cose sono diverse e non ci vengono più distribuiti, non possiamo provvedere personalmente, una scatola con 10 sacchetti costa 100 euro. Il numero aziendale pare bloccato, nessuno risponde e non ci danno il materiale cui abbiamo diritto. Non sappiamo più come fare". Interpellata al riguardo, l’Azienda USL di Modena, fa sapere che "si stanno effettuando le necessarie verifiche per fornire una risposta puntuale alla stessa paziente. Per rispondere sempre meglio ai bisogni dei cittadini con stomia – prosegue l’Ausl – è in corso una riorganizzazione dell’ambulatorio di Stomaterapia, che tra le altre cose prevede l’incremento numerico del personale infermieristico dedicato. Ciò consentirà di migliorare l’offerta dell’ambulatorio, tra cui la distribuzione diretta dei presidi, modalità che consente una presa in carico globale della persona, che può avvalersi così di costanti consulenze professionali specifiche da parte del personale sull’utilizzo dei materiali stessi. Grazie alla riorganizzazione in atto saranno inoltre migliorate le modalità di contatto, già oggi in uso, tra cui quella telefonica e via mail, nei giorni e negli orari dedicati, indicati ai pazienti sin dal primo accesso. L’ambulatorio di Stomaterapia di Carpi rappresenta un punto di riferimento saldo e puntuale per tutti i pazienti con stomia, che possono contare su personale specializzato e appositamente formato".

m.s.c.