"Stone Island adotta l'Istituto Cattaneo Deledda: un percorso formativo per i futuri talenti"

Una lunga giornata di performance, musica, momenti laboratoriali, di approfondimento e di spettacolo: venerdì, all’istituto Cattaneo Deledda, a fare da apripista è stata la presentazione del progetto della Fondazione Altagamma ’Adotta una scuola’. Ad adottare ufficialmente l’Indirizzo Made in Italy dell’Istituto professionale Cattaneo-Deledda è Stone Island, che per l’occasione ha illustrato la collaborazione avviata con la scuola per la formazione dei futuri talenti del fare.

Dal terzo anno in poi gli studenti dell’Indirizzo Made in Italy seguiranno un percorso formativo a stretto contatto con i tecnici e gli esperti Stone Island, tra incontri, stage, tirocini: "Un lavoro in comune per crescere insieme – hanno sottolineato i partecipanti all’incontro -, per formare figure professionali sempre più difficili da trovare.