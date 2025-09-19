Stop ai medici a gettone. Pronto soccorso, si cambia. Arriva nuovo personale. Cau h24 a Castelfranco

Stop ai medici a gettone con l’arrivo di nuovi professionisti che lavoreranno in pianta stabile nei Pronto soccorso degli ospedali della provincia. E’ l’importante novità emersa dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria che si è tenuta ieri pomeriggio in Provincia alla quale hanno partecipato il presidente Fabio Braglia, i vertici della sanità locale e i sindaci del territorio (45 i presenti). Le Aziende sanitarie modenesi hanno presentato il piano di riforma per salvaguardare il sistema di Emergenza-urgenza e migliorare l’offerta sanitaria. Tra gli obiettivi principali che hanno guidato l’intero percorso, tutelare i Ps provinciali, rimodulando l’assetto organizzativo e ricercando personale, anche in vista dell’eliminazione del ricorso alle cooperative di medici entro il 31 ottobre.

Presente anche l’assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia Romagna Massimo Fabi che ha definito il percorso fatto nel territorio modenese un "successo, da portare come metodo di lavoro in regione"; per la prima volta dopo anni, infatti, il concorso per medici di Emergenza-urgenza (che si terrà a fine settembre) non andrà deserto, anzi, nuovi medici saranno assunti entro ottobre, mentre altro personale è già stato reperito. "Pur permanendo criticità sugli organici pieni, vi sono dati positivi: sull’equivalente minimo di circa 4 professionisti a tempo pieno necessari per il superamento del ricorso alle cooperative, grazie alle prime azioni ne sono stati reperiti 3, mentre il 30 settembre sarà espletato il concorso che ha visto, a differenza dei precedenti, una buona partecipazione", la sintesi della Conferenza. Principio guida del piano, una equa distribuzione e la piena valorizzazione delle risorse – professionali, di mezzi e strutture – disponibili sul territorio, in un’ottica di sicurezza, efficienza e sostenibilità. "Sui Pronto soccorso abbiamo fatto una valutazione sui turni che erano scoperti – ha spiegato Fabi – sono passati da più di 70 a circa 40 per una equivalenza dai 4 ai 5 medici, che sono quelli che andremo ad assumere e che stabilizzeranno le funzioni coperte dai medici ’gettonisti’". Una riorganizzazione che passa anche attraverso nuove strategie sull’utilizzo di mezzi di soccorso, ottimizzando il personale dove ce n’è più bisogno. Si va verso un maggiore impiego di ambulanze di base con volontari nelle aree a bassa richiesta di emergenze complesse e un riposizionamento delle automediche in modo da coprire spazi di interventi più ampio. "L’obiettivo – ha detto Mattia Altini, direttore generale Ausl di Modena – è di utilizzare e dislocare la nostra flotta sul territorio nel modo migliore impiegando infermieri professionisti in altri ambiti dove ce n’è più bisogno e dove abbiamo difficoltà a reperire personale". Presupposto centrale per il Sistema di Emergenza l’organizzazione a rete integrata e dinamica: "I mezzi infatti, afferendo al Sistema Sanitario Regionale, non sono da intendere come risorsa esclusiva dei territori in cui sono fisicamente collocati e vanno invece – è stato spiegato – concepiti come elementi di una rete provinciale e il cui impiego risponde, appunto, a logiche di sistema".

Nell’Area Nord, ad esempio, è previsto lo spostamento del mezzo di soccorso avanzato con medico a bordo in una posizione baricentrica rispetto ai due distretti di Carpi e Mirandola, con anche un innalzamento alle 24 ore dalle attuali 12.

Per l’Area Sud 1 la valutazione della proposta di riforma presentata, con l’innalzamento a 24 ore dell’automedica collocata ora a Maranello, prima h12, e il suo spostamento in posizione baricentrica sui distretti di Sassuolo e Vignola, è stata posticipata in virtù della richiesta da parte della sindaca Muratori di ulteriori approfondimenti.

Nell’area centro (Modena e Castelfranco) si è proposta la conversione in mezzo base di un mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo che sarà oggetto di ulteriori valutazioni di fattibilità insieme alle associazioni. Riformato anche il ruolo dei medici di base raggruppati in Aggregazioni Funzionali Territoriali. Rispetto ai Cau è previsto l’innalzamento alle 24 ore del Cau di Castelfranco Emilia.

Dopo la parte espositiva, numerose le dichiarazioni da parte dei sindaci e il loro ringraziamento ai professionisti sanitari per il lavoro svolto. La proposta del presidente Mezzetti è stata quella di votare il mandato alle Aziende di procedere con il piano, nella consapevolezza che vi sono due situazioni specifiche, il Progetto montagna e il territorio di Vignola, che richiedono più tempo per portare avanti i rispettivi percorsi, che proseguiranno in tempi brevi. Il piano è stato approvato con 41 voti favorevoli e l’astensione dei sindaci di Fiumalbo e Sestola e il voto contrario dei sindaci di Fanano e Montecreto.

Emanuela Zanasi