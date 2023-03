Stop al fumo anche all’aperto "Bene, così si tutelano i bambini Ma sarà difficile farlo rispettare"

di Sofia Berselli

"Vietare il consumo di sigarette all’aperto? Non basterà per far smettere di fumare le persone! Piuttosto dovrebbero circolare meno automobili". È in vigore da martedì 21 aprile l’ordinanza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli che vieta il consumo di sigarette nelle aree gioco per bambini all’interno di parchi e giardini pubblici, nelle zone vicino i servizi all’infanzia come nidi e centri gioco, ma anche in quelle vicine agli ingressi degli uffici pubblici, delle scuole, delle università, alle fermate del trasporto pubblico locale e nei cimiteri. In particolare, l’ordinanza vuole tutelare la salute di bambini, ragazzi e non fumatori, mantenendo alta l’attenzione sugli effetti del fumo passivo e limitando le sigarette anche all’aperto dove ci può essere una concentrazione di persone che stazionano, con particolare attenzione per i bambini. Per chi violerà il divieto di fumo è prevista una sanzione da 25 a 500 euro.

"Più che limitare il consumo di sigarette, io farei circolare un numero minore di macchine perché causano molto smog – interviene Silvana Bulgarelli, mentre gioca a carte con un gruppo di amici al parco Ferrari – Purtroppo il fumo è un vizio. Non basterà un divieto del genere per far smettere alle persone di fumare. I parchi pubblici sono molto grandi quindi basta mettersi lontani da tutti che non si dà fastidio a nessuno".

Anche Enzo Righi, tra una partita di carte e l’altra, racconta: "Io non sono un fumatore, ma quest’ordinanza mi sembra un’esagerazione. Per far smettere di fumare le persone bisognerebbe non vendere più le sigarette". Per il parco Ferrari passeggia insieme a sua figlia Ksseniia Poliakova: "Sono una mamma ed è diseducativo nei confronti dei bambini vedere così tante persone che fumano nei pressi di asili e parchi, per non parlare di quanto sia dannoso il fumo passivo che inalano". Nel parco Amendola, sedute su una panchina, ci sono Antonia Medori Scappatura e Stefania Nifosi: "Partiamo dal presupposto che nessuna delle due fuma, quindi per noi è un buon provvedimento – racconta Stefania – soprattutto perché tanti gettano i mozziconi a terra e inquinano moltissimo, molto di più di quello che pensano". Forse, "il mio è un parere egoista – aggiunge Antonia – perché non avendo il vizio non sono particolarmente toccata in prima persona. Però, soprattutto davanti alle scuole, lo trovo un buon provvedimento perché risulta davvero molto diseducativo nei confronti dei bimbi".

Dragona Kotlaja chiacchiera con delle amiche mentre controlla i figli che giocano appena usciti da scuola: "Io non fumo però, forse, è una regola un po’ troppo rigida. Mettere questo divieto in vicinanza di scuole o asili lo trovo molto corretto. Chiaramente, dove c’è una maggior concentrazione di bambini è bene limitare il consumo di sigarette perché altrimenti risulterebbe diseducativo. Però, in un parco pubblico così grande mi pare un po’ eccessivo".