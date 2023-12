"Stop al monocolore che ingabbia la città"

Aperto dal messaggio video del coordinatore nazionale Antonio Tajani, si è svolto ieri mattina a palazzo Europa a Modena, presieduto dal parlamentare Flavio Tosi, già sindaco di Verona, il primo congresso provinciale di Forza Italia Modena. L’assemblea congressuale, alla presenza del vicecoordinatore regionale del Partito Antonio Platis, ha eletto, per acclamazione, Piergiulio Giacobazzi, già commissario provinciale, coordinatore per Modena e provincia, e indicato come candidato sindaco.

Hanno partecipato rappresentanti del mondo della politica dell’associazionismo, dell’imprenditoria, che con i propri delegati sono intervenuti nella prima parte dei lavori. Seguita dalla mozione congressuale presentata dal commissario uscente e candidato Giacobazzi.

"Il concetto di libertà, che da sempre ha animato Forza Italia e l’azione di Silvio Berlusconi – spiega il neo coordinatore Piergiulio Giacobazzi – rimane il nostro riferimento. Nei comuni in cui governa il centro-destra così come dove Forza Italia è all’opposizione. Figure come quella di Fabio Tosi, che ringraziamo per la sua presenza, sono testimonianza del buon governo del centrodestra in città simili a Modena come Verona. Anche Modena, dopo decenni, può uscire dal monocolore PD involuto su se stesso e chiuso nella gabbia di un governo locale che antepone i propri interessi a quelli della città, delle famiglie e delle imprese".

Oltre al commissari provinciale Giacobazzi, il partito sarà composto dalle vice Franca Massa e Maria Chiara Venturelli e dal vice Mauro Neri. Per i territori, responsabile Area nord è Neri, Terre del Sorbara Giuseppe Volpe, Terre del Frignano Paola Pasquali, Terre dei Castelli Moira Stefani, Terre d’argine Alberto Ferrari, Distretto ceramico Roberto Montorsi.