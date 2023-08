Stop al reddito di cittadinanza In 7mila con il fiato sospeso "Peso scaricato sui Comuni"

di Gianpaolo Annese

"Il governo scarica sui Comuni, crea allarmismo e non li mette in condizione di capire come effettivamente ci si potrà attivare per gestire le situazioni attualmente in carico al Centro per l’impiego". L’assessora al welfare del Comune Roberta Pinelli esprime "preoccupazione" di fronte al progressivo smantellamento del reddito di cittadinanza. Chi è in carico al Centro per l’impiego potrebbe vedersi interrotto il beneficio da ieri, dopo 7 mesi di erogazione (da gennaio). Invece i nuclei seguiti dai Servizi sociali conteranno sull’entrata ancora fino al 31 dicembre. L’idea del governo poi è indirizzare da settembre le persone dai 18 ai 59 anni (senza familiari disabili a carico) verso percorsi di formazione lavorativa e prevederebbe invece un assegno di inclusione per chi non avesse questi requisiti.

In tutta la provincia a febbraio scorso l’Inps ha registrato per reddito e pensione di cittadinanza un totale di 6.812 beneficiari. L’assegno mensile medio è di 467 euro (per il reddito in particolare supera di poco i 500). Per quanto riguarda il capoluogo, a Modena i beneficiari sono 1.825 (1.092 nuclei familiari) e "tutti pare abbiano ricevuto l’sms con cui l’Inps annunciava la sospensione della misura che ha creato allarme e scompiglio, ma anche errate aspettative di presa in carico", osserva Pinelli. L’interruzione, come si diceva, riguarda per ora una parte di chi è seguito dal Centro per l’impiego (quindi in teoria occupabile), "circa 600 persone". Ma l’assessora fa notare che "al momento non sappiamo quanti effettivamente sono e soprattutto chi sono, quali bisogni hanno, di quali fragilità siano portatori". Saranno caricati sulle spalle dei Servizi sociali? Nel caso i conti sono presto fatti: per ora a sobbarcarsi il ’peso’ economico del sostegno a queste 600 persone è l’Inps con 170-180mila euro al mese, vale a dire oltre due milioni l’anno, mentre tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza costano all’Istituto 512mila euro al mese. Ma se l’Inps smette di pagare? "Al momento non ci sono indicazioni da parte del Ministero – precisa Pinelli – e deve essere chiaro che a oggi non sono i Comuni a prendere queste decisioni". Di certo, "non ci sono state assegnate risorse per far fronte a questo nuovo bisogno".

L’allarme è condiviso dalla Cgil Roberto Righi rimarca come "in questo modo una parte importante di cittadini scivoleranno nella povertà assoluta. Il reddito di cittadinanza è l’unico strumento di protezione sociale di cui disponiamo, è l’Italia era ormai uno dei pochi Paesi europei a non averlo". Mentre Modena Volta Pagina parla di "guerra ai poveri da fermare. Qualche irresponsabile reazionario lo definisce una ’misura per mantenere i parassiti’ ma a abbiamo verificato con i numeri come, dalle centinaia di controlli locali effettuati in città, gli abusi siano molto contenuti". Quanto poi all’assegno mensile medio di 500 euro, "si tratta di una cifra nemmeno sufficiente per consentire alle loro famiglie di uscire dalla povertà", a fronte di lavoro precario e aumento degli sfratti esecutivi.

A scagliarsi invece contro il reddito di cittadinanza è Antonio Platis, capogruppo in provincia a Modena e vicecoordinatore regionale FI: "Complessivamente sono oltre 8mila le pratiche revocate da Inps sul territorio regionale dalla nascita del RdC. Ben venga quindi la proposta di un’indagine conoscitiva sull’attività del Presidente Inps Tridico e di tutta la nomenclatura grillina sul reddito di cittadinanza. Non è però necessario aspettare le decisioni nazionali anche gli enti locali, possono e devono fare la loro parte per fare piena luce". Platis ha presentato "un’interrogazione in Provincia per conoscere la situazione sul territorio. Sono convinto non sia stata risolta nessuna emergenza sociale ma si è alimentato un sistema per lo più clientelare e assistenzialista".