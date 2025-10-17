Stop alla movida selvaggia : "Il centro è diventato un inferno: degrado e ubriachi ovunque"

"Da tempo evito di tornare a casa in auto nel weekend: quando ho cercato di raggiungere il mio garage, nella migliore delle ipotesi mi sono beccato il dito medio, nella peggiore mi hanno preso a pugni l’auto. Alcuni commercianti ci ‘invitano’ a trasferirci ma non si riesce neppure a vendere: le abitazioni hanno perso il 40% del loro valore. Quindi ben venga l’ordinanza che accogliamo con estremo favore: finalmente ci è stata rivolta un po’ d’attenzione e speriamo che porti benefici concreti, perchè eravamo già pronti a fare causa". I residenti del centro storico, in particolare della zona Gallucci, plaudono all’ordinanza del sindaco, in vigore dal 3 novembre e volta a ristabilire ‘ordine’ in quelle che sono le zone della movida, con un ‘freno’ alla musica dalle 23, lo stop, dalle 20, a bicchieri e bottiglie di vetro all’esterno dei locali e controlli per arginare la vendita di alcolici ai minori.

"Abbiamo il garage in via Gallucci – commenta una coppia di residenti – ed eravamo già pronti per una causa legale contro l’Amministrazione comunale; poi è arrivata l’ordinanza. Ci sono belle parole e belle promesse ma dobbiamo attendere i reali effetti per capire se le cose andranno bene. Almeno ora è stata posta un po’ di attenzione a quello che era un problema insostenibile, che si protrae da tanto tempo. Abbiamo fatto tante chiamate alle forze dell’ordine, sempre disponibili ad intervenire sicuramente ma ci sentivamo abbandonati dalle istituzioni; in balia del degrado e di commercianti che hanno sempre fatto il bello e il cattivo tempo. Qui un tempo c’erano locali, bar ristoranti ma in un contesto vivibile. Dopo il covid è diventata la normalità quella che per noi è una situazione insostenibile: assembramenti di persone in 110 metri di strada che ospita addirittura venticinque locali. Alcuni di questi – spiegano – hanno dieci metri di spazio all’interno; ci stanno tre persone in piedi ma, proprio per questo, attirano fuori dal locale centinaia di persone".

"Inveiscono contro di noi, buttano le birre dentro gli abitacoli, prendono a pugni la carrozzeria – dicono – Il grande assembramento toglie sicurezza: dove c’è movida ci sono spaccio, degrado, risse e delinquenza. Finita la musica restano gli assembramenti con gente ubriaca e fino alle 3, le 4 del mattino la situazione è insostenibile: il vicolo si trasforma in un bagno pubblico dove urinano, defecano, vomitano e fanno sesso: la situazione è fuori controllo. Voglio credere che l’ordinanza porti ad una soluzione".

Un’altra residente, titolare di attività in centro si dichiara a sua volta favorevolissima all’ordinanza. "Arriva dopo anni di battaglie, anni in cui si combatte sulla movida. Gente che staziona davanti ai bar, ai ristoranti fino alle 3, alle 4 del mattino e tanto altro. Quello che ha fatto il sindaco per noi è un gran bel passo avanti. Noi ci aspettiamo che le cose vadano avanti, che si capisca se sia il caso di dare un altro giro di vite alle aperture. Quindi chiediamo che duri e che questo sia solo l’inizio. I dehor autorizzati sono normati: si tratta di ripristinare quello che c’era una volta. Ci sono famiglie che nel fine settimana si trasferiscono dai parenti per far dormire i propri figli".

"Le attività come sono state fino ad ora, senza sostanziali regole hanno portato ad un degrado che abbiamo davanti agli occhi. Doppiamo ripristinare le regole in tema di orari, attività, legalità: attendiamo l’attuazione di queste norme che devono essere estese non solo a via Gallucci ma a tutto il centro storico". E’ questa l’opionione di Giuliano Zanni, presidente del comitato residenti in centro storico che sottolinea come da anni i residenti chiedano un tavolo di confronto permanente e come, nel caso in cui la situazione non ‘rientri’ si prospetti una causa contro l’Amministrazione.