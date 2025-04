Stop alle auto davanti alle scuole. Da lunedì via alla sperimentazione

Anche a Savignano, dopo l’analoga esperienza già avviata lo scorso anno a Vignola, arriveranno le "strade scolastiche". Ovvero, le vie in prossimità delle scuole elementari di Doccia e di Formica, oltre a quella delle medie, saranno chiuse al traffico veicolare negli orari di entrata e di uscita degli studenti. La sperimentazione inizierà il prossimo 5 maggio e proseguirà fino alla fine di questo anno scolastico, ma l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di riproporre l’iniziativa in modo permanente già da settembre, con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26. A illustrare le motivazioni di questa decisione è l’assessore Elisa Barani, che spiega: "L’iniziativa delle strade scolastiche a Savignano è stata adottata per diversi motivi. In primis, c’è naturalmente un discorso di sicurezza, ma non solo. Un aspetto non secondario è infatti anche quello di limitare l’inquinamento prodotto dalle auto proprio durante l’orario di entrata e di uscita degli alunni dalle loro scuole. Avviamo questa esperienza – prosegue Barani – dopo avere formato appositamente, grazie al supporto della polizia locale, oltre una decina di volontari, che ringrazio fin d’ora. Il volontariato, a Savignano, ha sempre dimostrato di funzionare molto bene. Inoltre, arriviamo alle strade scolastiche dopo avere introdotto il Piedibus, che sta funzionando molto bene. L’intenzione, appunto, è quella di riproporre l’iniziativa anche nel prossimo anno scolastico". Nello specifico, via Franco Pini a Doccia sarà chiusa dalle 8,05 alle 8,25 e dalle 16,05 alle 16,25. Via Po a Formica dalle 8,15 alle 8,35 e dalle 16,15 alle 16,35. Viale Emilia-Romagna (nel tratto tra via Toscana e via Lazio, dove ci sono le scuole medie) sarà interdetta al traffico veicolare dalle 7,45 alle 8,05 e dalle 13,45 alle 14,05.

Marco Pederzoli