Stop alle lezioni al sabato, il ’referendum’ fa discutere

Genitori sul piede di guerra alle Mazzini, Moro e Calvino, dopo la comunicazione, da parte della Direzione didattica, che sabato 2 dicembre dalle 9 alle 12 i genitori saranno chiamati ad esprimersi sull’eliminazione, a partire dal prossimo anno scolastico, del cosiddetto "modulo", ovvero il tempo normale. In altri termini, la proposta della Direzione didattica è di cancellare il giorno del sabato per le scuole elementari vignolesi. Questa inattesa iniziativa sta creando molte polemiche. "Innanzitutto – riferisce un genitore – non sappiamo quale sarà il quesito sul quale dovremo esprimerci. A seconda di come si pone la domanda, la risposta potrebbe infatti essere un sì o un no". "Inoltre – aggiunge un altro papà – non sappiamo nemmeno che valore potrà avere questa consultazione, in quanto appunto…consultazione. Temiamo infatti che la Direzione didattica possa procedere comunque a togliere il sabato, anche se la maggioranza dovesse rivelarsi contraria". Ancora, un genitore fa presente: "A parte che, per chi lavora al sabato, sarà un disagio e forse non sarà possibile votare, forse non ci si rende conto dei problemi che una iniziativa simile potrà provocare. Ci sono infatti persone che al sabato lavorano e che, per questo, sono facilitati dal fatto che i loro figli al mattino siano a scuola. Ma un altro grande tema è anche come sarebbe gestita questa modifica del modulo. I nostri figli infatti, contrariamente a quanto avviene per chi ha scelto il tempo pieno, non avranno diritto alla mensa perché la fascia oraria 13 – 14 non sarà considerata tempo scolastico. Bambini da 6 a 9 anni potranno quindi mangiare qualcosa portato da casa o, ma è impensabile per chi lavora, essere prelevati e riportati a scuola nel giro di una sola ora. Sorvolando un attimo sull’educazione alimentare che viene insegnata a scuola ma poi non applicata nei fatti dalla stessa scuola, l’Ausl è informata di questa modalità di consumo dei pasti? Nostra intenzione è quella di esprimere formalmente la nostra contrarietà alla Direzione didattica e all’Ufficio Scolastico regionale".

m.ped.