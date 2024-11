Storchi Malosti e Shakespeare ’in purezza’

Quello dei ’Poemetti’ è forse lo Shakespeare più vero, ’uno Shakespeare in purezza’, rivela Valter Malosti, regista, attore e direttore di Emilia Romagna Teatro, che ha curato la traduzione italiana (pubblicata da Einaudi) di ’Venere e Adone’ e ’Lo stupro di Lucrezia’ e li porterà in scena allo Storchi stasera alle 20.30 e domani alle 19. Li aveva già affrontati separatamente in due edizioni di successo, nel 2009 (conquistando il premio dell’Associazione Critici di teatro) e nel 2012 (premio Ubu per l’attrice Alice Spisa): ora invece, per la prima volta, li riunisce in un’unica serata, recitandoli con un’architettura sonora eseguita dal vivo da Gup Alcaro, che è stato anche autore del disegno sonoro di ’Lazarus’. Poesia in forma di concerto.

Malosti, qual è la peculiarità di questi poemetti?

"Sono le uniche opere di cui Shakespeare curò direttamente la stampa, mentre i suoi testi teatrali furono pubblicati da altri. Quindi li possiamo considerare come gli unici e certi originali dell’autore: secondo il poeta Ted Hughes sono la base e il fondamento di tutta l’opera di Shakespeare".

Come nacquero?

"Nel 1593 la peste stava devastando Londra e tutti i teatri erano chiusi, quasi come la situazione che noi stessi abbiamo vissuto in anni recenti. Shakespeare dunque accolse una commissione per il poemetto erotico-mitologico ‘Venere e Adone’ che divenne poi un enorme successo, con sedici ristampe fino alla metà del Seicento. L’anno successivo scrisse un altro poemetto ispirato a un episodio dell’antica Roma, lo stupro di Lucrezia perpetrato da Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, ultimo re di Roma".

Perché questi poemetti sono speciali?

"Qui Shakespeare scrive senza i limiti del teatro. Nelle opere teatrali doveva limitare i monologhi femminili che erano recitati da ragazzi, mentre qui può spaziare: a Lucrezia che medita sulle conseguenze dello stupro affida ben 700 versi, come un flusso di coscienza di una modernità sconvolgente. Ascoltare insieme questi due poemetti è molto interessante, perché appaiono come una tavola doppia".

In che modo?

"Venere e Adone ci porta in un paesaggio all’aria aperta, quasi ariostesco, un dipinto alla Giorgione: il poemetto è comico e tragico insieme, tuttavia sempre molto concreto, fisico. Venere è come una dea-macchina, una macchina di baci e di parole. ‘Lo stupro di Lucrezia’ invece evoca uno spazio chiuso, l’interno del palazzo di Lucrezia, dunque a noi ricorda più Caravaggio. Shakespeare sembra entrare nella mente dello stupratore, segue lo svolgersi di un desiderio folle, poi dà voce a Lucrezia, la vittima della violenza, in una catena di versi di profonda forza poetica".

Nello spettacolo questi versi diventano musica. Come avete pensato il ‘paesaggio musicale’ per questi poemetti?

"Abbiamo seguito linee diverse. ‘Venere e Adone’ è quasi un’operina con tre personaggi e per ciascuno c’è un fondo musicale differente. Per il narratore, sempre molto partecipe della storia, abbiamo scelto un filo conduttore di musica barocca che da John Blow, maestro di Purcell, arriva fino alla contemporaneità, mentre Venere ha un fondo di musica elettroacustica in dialogo anche con la voce di Cathy Berberian, e l’adolescente Adone ha il clavicembalo come suo ‘doppio’. Il paesaggio musicale di ‘Lucrezia’ è invece più percussivo, come un lungo percorso senza soste, proprio perché la scrittura del poemetto è più ‘stretta’, più ritmica, sembra quasi battere il tempo. Il testo di ‘Venere e Adone’ è più aperto e arioso".

Cosa ci lasciano, dunque, questi due poemetti?

"Sono come un grande studio sull’amore, che nello ‘Stupro di Lucrezia’ è un amore perverso. Ciò che sorprende nella poesia di Shakespeare è la capacità di essere comunicativa, anche affrontando una forma complessa. È un grande dono".